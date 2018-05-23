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Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nın faaliyete geçmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 10:29 | Son Güncelleme

Yanardağdan akan lavlar kapatılan jeotermal santrale ulaştı

SAN FRANCISCO (AA) - ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'ndan akan lavların jeotermal elektrik santraline ulaşması nedeniyle santraldeki yanıcı maddeler tahliye edildi ve kuyular kapatıldı.

Kilauea Yanardağı'nın 3 Mayıs'ta faaliyete geçmesinin ardından kapatılan Puna Jeotermal Santrali'ne ulaşan lavlar nedeniyle kuyular işçiler tarafından soğuk suyla doldurularak kapatıldı.

Santraldaki yanıcı maddeler işçiler tarafından başka yere taşındı.

Hawaii Sivil Savunma Ajansının açıklamasında, şu an için santralle ilgili herhangi tehlikeli bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.

Açıklamada, santraldeki durumun yakından takip edildiği vurgulandı.

Hawaii'de mayıs başında faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden bin 700'den fazla kişi güvenli yerlere taşınmıştı.

Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hawaii Kilauea yanardağı Lav santral

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