Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nın faaliyete geçmesi

HONOLULU (AA) - ABD'nin Hawaii eyaletinde Kilauea Yanardağı'nın patlaması sonucu oluşan yarıklardan mavi alevlerin çıktığı görüldü.

ABD Jeoloji Araştırmalar Kurumu (USGS), Leilani Estates bölgesindeki yollarda oluşan yarıklardan çıkan elektrik mavisi alevlerin fotoğraflarını yayınladı.

USGS uzmanlarından Wendy Stovall, yaptığı açıklamada, mavi alevlerin yarıklardan yeryüzüne çıkan metan gazının yanması sonucu oluştuğunu belirtti.

Hawaii'de mayıs başında faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden 2 bine yakın kişi, güvenli yerlere tahliye edilmişti.

Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar görülüyor.

