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Hayal edip resmini yaptıkları oyuncaklar bayram hediyesi olarak geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 13:59 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, 'Dünyanın en iyi 10 öğretmen'i arasına giren Nurten Akkuş'un müdürlüğünü yaptığı anakolundaki öğrenciler, hayalini kurdukları oyuncakların resimlerini yaptı.

Hayal edip resmini yaptıkları oyuncaklar bayram hediyesi olarak geldi

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, 'Dünyanın en iyi 10 öğretmen'i arasına giren Nurten Akkuş'un müdürlüğünü yaptığı anakolundaki öğrenciler, hayalini kurdukları oyuncakların resimlerini yaptı. İstanbul'daki bir firmanın çalışanları, resimlerdeki oyuncakların bir benzerini alarak bayram hediyesi olarak çocuklara gönderdi.
Ayvacık ilçesindeki Ayvacık Anaokulu'nun müdürü 11 yıllık öğretmen Nurten Akkuş, Hint asıllı işadamı Sunny Varkey’in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton’ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı (Varkey GEMS Foundation) 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin (The Global Teacher Prize) 2018 yılı için seçtiği 'En iyi 50 öğretmen' arasında yer aldı. Yapılan değerlendirme ve elemenin ardından vakıf en iyi 10 öğretmeni de belirledi. Vakfın açıkladığı 10 finalistten biri de Akkuş oldu. Akkuş, bu başarısı ile dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına giren ilk Türk öğretmen oldu.
İstanbul'da bulunan bir firma Akkuş ile iletişime geçerek öğrencilere bayram hediyesi vermek istediklerini söyledi. Öğrenciler istedikleri oyuncakların resimlerini yaptı. Ardından resimler firmaya gönderildi. Firmadaki her bir çalışan, bir öğrencinin resimde yaptığı oyuncağın benzerini aldı. Oyuncaklar Ramazan Bayramı öncesinde dün okula geldi ve 86 öğrenciye dağıtılmaya başlandı. Hayal edip çizdikleri oyuncakların benzerlerini alan öğrenciler ise büyük mutluluk yaşadı. Firmaya ve oyuncakları alan çalışanlarına teşekkür eden Akkuş, "Bayramlar hepimiz çok değerliyken çocuklarımız için daha da özel. Birçok gönüllü insan, bayram öncesi çocuklarımızın mutluluğu için bir araya geldi. Destek veren ve çocuklarımızın yüzlerini içten güldüren herkese sonsuz teşekkürler" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Hayal edip resmini yaptıkları oyuncaklar bayram hediyesi olarak geldiHayal edip resmini yaptıkları oyuncaklar bayram hediyesi olarak geldiHayal edip resmini yaptıkları oyuncaklar bayram hediyesi olarak geldiHayal edip resmini yaptıkları oyuncaklar bayram hediyesi olarak geldi

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