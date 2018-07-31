Hayal ettikleri bisiklete kavuşan çocukların yüzü güldü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, okullarında takdir ve teşekkür belgesi alan dezavantajlı 14 çocuk bisikletle ödüllendirildi.

Çubuk Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Çubuk Belediyesi iş birliğiyle yürütülen proje ile ilçede 14 çocuğa bisikletleri dağıtılarak, hayalleri gerçekleştirildi.

Çubuk Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü önünde düzenlenen törende konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sayın İbrahim Taşkesti, bakanlık olarak yeni bir modele geçtiklerini, nerede ihtiyacı olan varsa ona bizzat ulaşarak, devletin destek elini uzattıklarını söyledi.

Bakanlığın sosyal destek elemanlarının sürekli sahada olduğuna işaret eden Taşkesti, "Biz artık oturarak, vatandaş gelip müracaat etsin diye beklemiyoruz. Sahada, yerinde ve tüm bilgilere ulaşarak insanların neye ihtiyacı olduğunu tespit ediyoruz. Yapılan tespitlerimizde de annesi babası varsa biz o çocukları artık devletin kurumuna, yetiştirme yurtlarına almıyoruz. Annesi veya babasının yanında bu çocuklarımıza devlet şefkat elini uzatıyor. Onların aylık ihtiyaçlarını, kırtasiye giderlerini, giysi ve okul giderlerini, servis ücretlerini devlet ödüyor." ifadelerini kullandı.