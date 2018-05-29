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- "HAYALET" GEMİ PARÇALANMAYA BAŞLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 15:08 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA Zeytinburnu Sahilinde demirliyken geçtiğimiz Şubat ayında lodosta sürüklenerek karaya oturan Tallas adlı kuru yük gemisi bulunduğu yerde parçalanmaya başladı.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA
Zeytinburnu Sahilinde demirliyken geçtiğimiz Şubat ayında lodosta sürüklenerek karaya oturan Tallas adlı kuru yük gemisi bulunduğu yerde parçalanmaya başladı. Yine Zeytinburnu sahilinde batan "Bereket" adlı kuru yük gemisi ise kaderini bekliyor.
İstanbul'da 4 Şubat 2017 tarihinde yaşanan Lodos nedeniyle 2 yıldır demirli ve terk edilmiş olarak bekleyen M/V Tallas adlı 54 metre uzunluğunda ki kuru yük gemisi karaya oturmuştu. Çürüdüğü için bugüne kadar yerinden kıpırdatılamayan gemi bulunduğu yerde kesilerek parçalanmaya başlandı. Geminin kaptan köşkünden başlayan çalışmalarda kesilen parçalar vinçlerle karaya çıkartılıyor. Çalışmaların 45 gün içinde tamamlanması planlanıyor

"BEREKET" KADERİNİ BEKLİYOR
Öte yandan yine Zeytinburnu sahilinde 27Ocak 2017'de saç atması sonucu bulunduğu yerde batarak yarı batık halde duran Tanzanya bandıralı "Bereket" adlı kuru yük gemisinin bekleyişi sürüyor. 2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki geminin sadece kaptan köşkünün bulunduğu arka bölümü denizin üzerinde kalmıştı. Yakıt sızıntısı ihtimaline karşılık çevresi bariyerlerle çevrilen gemi daha sonra adeta kaderine terk edildi. Bugüne kadar geminin bulunduğu yerden çıkarılması veya bulunduğu yerde parçalanması için hiç bir çalışma yapılmadı. Gemi sulara gömüldüğü günden bu yana geçen zamanda aynı şekilde duruyor.

Görüntü Dökümü:
-Tallas'ın parçalanması
-Çalışmalardan görüntü
-Bereket gemisinin görüntüsü
-Çevresinde alınan önlemler
-Detaylar

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