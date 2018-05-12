Hayalet köyün gönüllü bekçileri

Kimi zaman köyün terk edilmiş sokaklarını hasret türküleriyle yankılandıran baba Sami Varol, AA muhabirine, köyün çok eski tarihlerden beri yerleşim yeri olarak kullanıldığını, çevrede patates üretimine ilginin artmasıyla insanların tarım yapmak için zamanla buradan ayrıldığını anlattı.

Yaşlılıktan dolayı yürümekte zorluk çeken babasını zaman zaman sırtına alıp, kimi zaman koluna girip köyün tenha sokaklarında gezen İsmail Varol, beslediği birkaç koyunu ve arazisine ektiği mahsul sayesinde geçiniyor.

Anne Fatma Varol’un üç yıl önce yaşamını yitirmesi, evin bir oğlunun da iş için göç etmesiyle köyün tek sahipleri haline gelen baba Sami Varol (85) ve oğlu İsmail Varol (46) yaşamlarını birlikte devam ettiriyor.

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde tarım alanının yetersiz olmasından dolayı sakinlerinin terk etmesiyle adeta hayalet kente dönüşen Çekme köyünde hayatını sürdüren baba oğul, hem kısıtlı imkanlarla geçimlerini sağlıyor hem de tarihi alanların bulunduğu köyün gönüllü bekçiliğini yapıyor.

Baba Varol, "Eskiden buralar cennetti. Herkes koyun kuzu besler, geçinip giderdi. İğne atsan yere düşmezdi. Bu evlerde boş yer yoktu. Ama patates para etmeye başlayınca, burada tarım imkanı olmadığı için insanlar ilçeye taşındı. Son 10 yıldır da bizden başka kimse kalmadı. Biz de eski okulu satın aldık burada yaşıyoruz." dedi.

Varol, köyde yeraltı tünelleri, kayadan oyma kiliseler ile çeşitli tarihi eserler bulunduğunu aktardı.

Babası ile yaşamını sürdüren İsmail Varol ise başka arazi ve varlıkları olmadığından yaşamlarını çok sevdikleri köylerinde devam ettirmek durumunda kaldıklarını, zamanla yalnızlığa da alışınca bu durumun kendileri için bir hayat standardı haline geldiğini ifade etti.

Evlerinin yanındaki arazide yonca ve hububat yetiştirdiğini, sahip olduğu az sayıda küçükbaş hayvanın getirisiyle de geçimini sağladığını dile getiren Varol, ihtiyaçlarını temin etmek için bazı günler motosikletiyle ilçeye gidip alışveriş yaptığını söyledi.

Varol, "Eskiden annem, babam ve kardeşim köyde birlikte yaşardık. Kardeşim yıllar önce iş için gitti, annem de vefat edince babamla baş başa kaldık. Köylüler gidince yalnız kaldık ama bırakıp gidemiyoruz, çok seviyoruz, havası suyu çok iyi." diye konuştu.