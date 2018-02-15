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'Hayaletler Erdoğan'a suikaste gitti'

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 09:57 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Darbe girişimi yargılamalarına bakıyorsunuz, hiçbir sanık, helikopterle Meclisi bombalayan, Cumhurbaşkanımıza suikaste giden bile 'Ben yaptım' demiyor. O zaman hayaletler geldi ya da biz rüya gördük. Burada kimse aklımızla alay etmesin." dedi.

'Hayaletler Erdoğan'a suikaste gitti'

Gül, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinde (ESAM) düzenlenen "Medeniyetimizde Adalet Anlayışı" konferansında yaptığı konuşmada, adaletin dünyanın direği olduğunu, Türk medeniyetinin temelinde de adalet anlayışının bulunduğunu söyledi.

"Ben güçlüyüm, haklıyım." anlayışının yanlış olduğunu vurgulayan Gül, Afganistan'da, Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de yaşanan acılara şahitlik edildiğini, insanı insan yapan değerlerden kopuk olunmaması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür." sözünü hatırlatan Gül, dünyada küresel bir adaletsizliğin var olduğuna işaret etti.

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Bakan Gül, "Bugün dünyada yaşananlara, etrafımızdaki gelişmelere bakıldığında güçlü olanların dünyayı dizayn etmeye çalıştığı, küresel ideoloji, küresel adaletsizlik var. Dünyada beş kişinin ya da beş ülkenin bir araya gelip dünyanın diğer bütün milyarlarına hükmedeceği yönetim anlayışı asla adil bir anlayış değildir." diye konuştu.

"Kimse aklımızla alay etmesin"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin Türk milletinin demokrasiye sahip çıkmasıyla engellendiğine dikkati çeken Gül, örgütle mücadelenin devam ettiğini, darbecilerin adalet önünde hesap verdiğini dile getirdi.

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Adalet Bakanı Gül, darbe girişimine yönelik yargılamaların sürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Darbe girişimi yargılamalarına bakıyorsunuz, hiçbir sanık, helikopterle Meclisi bombalayan, Cumhurbaşkanımıza suikaste giden bile 'Ben yaptım' demiyor. O zaman hayaletler geldi ya da biz rüya gördük. Burada kimse aklımızla alay etmesin. Bunlar mahkemelerde, yargılamalarda ortaya çıkacaktır."

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan 15 Temmuz

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Siz milletin aklıyla alay ederken iyi. CB'nın yakın akrabalarına MAN Adası'ndan hayaletler mi para gönderdi? Sen önce buna cevap ver bakalım !!!
@emre_ermis_1990 gönderdiğini kanıtlayan birşey yok kamalın belgeleri teb bankta halk banka yapılan transferi gösteriyor onun dışında olsada yasa dışı değil zaten
@emre_ermis_1990 ulen MALLL gibi atladın sende.........MAN KAFALAR SİZİ
Ya bırakın bu saçma sapan işleri,Sn Erdoğana niye suikas yapsınlar ,yapsalardı yıllarca Fetö İslami Dinci Terör Cemaatin adamları Erdoğana , Sn.Güle yaverlik yapmışlar, bırakın 15 temmuzu daha 3 ay evveline kadar koynunda taşıdıkları yaverler vardı,suikaste ne gerek var kolundan tutup ibreti alem olsun diye helikopterden ,izmit ten geçerken eniştesinin bahçesine atacak imkanları vardı, bunları niçin yapmadılar acaba ,illa rahmetli Atatürkün suikastine benzetecek bir hikaye yazmaya çalışılıyor.Suikastin dahi bir mantığı var,öyle önüne gelen herkese yapılmaz.
Asıl akılla alay geçen sizsiniz, her şeyin herkesin görüntüleri varken Erdoğan'ın bir tane görüntüsü yok Marmaris'te, torunuma kuran öğretiyorum diye yayınlanan fotoğrafta koskoca bir kütüphane var hangi otelin odasında devasa kütüphane oluyor...
@arifpasabey o resim 15 temmuzdaki değil en az 1 sonrasının resmi iyi atmışşın
15 temmuzda kim kursun sikmissa idam edin.kim mehmetcigin bogazini kesmisse bogazdan asagi gariban askeri atmissa idam edin.ama fakir fukaraya ilismeyin.300binin üzerindr aile magdur, siz magrur olabilirsiniz ama inaniyorum ki siz bile gece rahat uyuyamiyorsunuzdur.bebekleri tutuklatmanin hamile kadinlara zulmün ne geregi var.mogol barbarligindan hacli katliamindan ne farki var.Allaha inanci Olan bilir.dinen 999kisi katil 1 kisi masumsa herkesi katlettiginizde Katilsiniz.islamda kurunun yaninda yas da yanmaz.Fasizm de olur.
@selahattin_afsin_1969 sen hem s..laksın hem fetöcüsün bu saydıklaının hepsinin yalan olduğunu hepmiz biliyoruz
@selahattin_afsin_1969 ahhhh fetoş yavrusu ahhhhhhhhhhh
"medeniyetimizde adalet anlayışı":))) sizin medeniyetiniz ve adaletiniz mi var eğer varsa ben söyleyim bu hep ben haklıyım her şey benim dediğim gibi olacak... anlayışıdır
bakan senmi aklımızla dalga geçiyon fotoğraflar tapeler tlf konuşmaları zarrabın itirafları hiç bir yolsuzluk hırsızlık sahtekarlık yok bunları hayaletlermi yapmış üç kulluvalla bir elham okudunuz kapattınız veya siz kapattık sanıyorsunuz
var olanla alay edilir olsa zaten akp olmazdı
Ah yaşa Bakanım... Bu konuda haklısınız tartışmaya bile gerek yok. Ben asıl bu mesajı son cümleniz için yazıyorum. ''Aklımızla alay etmeyin'' demişsiniz yaa.. İşte tam bu noktada söyleyeceklerim var. Lütfen... Suriye Politikasında bir çok yanlışlar yaptığınızı söyleyin.. Eğitimde çuvalladığınızı söyleyin... Ekonomide yanlış işler yaptığınızı Rant çarklarını çalıştırdığınızı söyleyin FETO da zaten yanıldığınızı söylüyorsunuz olanlarda pay sahibi olduğunuzu ekleyin. Ne Olur rica ediyorum Aklımızla dalga geçmeyin....
AYNEN ÖYLE HER ŞEY BİR TİYATRO ...
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