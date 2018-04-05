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- HAYALİ OTOMOBİLLERLE 14 MİLYON LİRALIK VURGUN

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 15:01 | Son Güncelleme

  Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 5 ilde düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 5 ilde düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üretimi ve ithalatı yapılmadığı halde çok sayıda lüks araç için sahte belgeler düzenleyerek bankalardan 14 milyon lira çekerek ortadan kaybolduğu belirtiliyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçlarından İstanbul merkezli Ağrı, Edirne, Muğla ve Kırklareli'nde hakkında gözaltı kararı verilen 23 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Polis ekipleri yaptığı baskınlarda 15 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

SAHTE BELGELERLE HAYALET ARAÇ BAŞINA 800 BİN LİRAYA KADAR KREDİ
Mali polis şüphelilerin üretimi ve ithalatı yapılmadığı halde çok sayıda lüks aracı, sahte belge düzenleyerek gümrükten giriş yapmış gibi göstererek sahte Türk Standartları Enstitüsü (TSE) raporları düzenleyip bu araçlara tescil işlemi yaptırdıklarını tespit etti. Polis ekipleri yaptığı ilk incelemeye göre şüphelilerin 17 lüks araç için bankalardan araç başına yaklaşık 800 bin lira arasında kredi çekip ortadan kaybolduklarını belirledi. Şüphelilerin bu yolla yaklaşık 14 milyon liralık bir vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

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