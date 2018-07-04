HABER

"Hayalimdeki Çin" resim yarışması ödül töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 19:03 | Son Güncelleme

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Çin'in Ankara Büyükelçiliği ile Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı (UBİKAV) iş birliğiyle düzenlenen "Hayalimdeki Çin 2018" konulu resim yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri törenle verildi.

Orta öğretim öğrencilerini resim çizmeye teşvik etmek, hayal dünyalarını geliştirmek ve Çin kültürünü doğru tanımaları amacıyla bu yıl 3'üncüsü organize edilen yarışmanın ödül törenine MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Semih Aktekin, Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang, UBİKAV Başkanı Bülent Okay ile akademisyen, diplomat ve çok sayıda davetli katıldı.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Hongyang, yarışmaya katılan tüm öğrencilere ve en büyük destekçileri olan ailelerine teşekkür etti.

Ülkeler arasında iletişim kurmanın en etkili yolunun halkların yakınlaşmasından geçtiğini dile getiren Büyükelçi Hongyang, "Önceki 2 yıla göre 'Hayalimdeki Çin 2018' resim yarışmasına katılım daha fazla ve eserlerin kalitesi daha yüksek. Bu durum, halkların yakınlaşmasının gücünü ve sihrini göstermektedir." ifadesini kullandı. Hongyang, dereceye girenlerin Çin'e seyahat edeceğini söyleyerek, öğrencilere keyifli ve geliştirici seyahatler diledi.

UBİKAV Başkanı Okay, yarışmaya yönelik ilginin ülke çapında artmaya devam ettiğini belirtti.

Yarışmaya çok nitelikli eserlerin katıldığını dile getiren Okay, "Değerlendirilen eserlerin arasından 62'si bugün burada sergileniyor ancak bu yıl geçen yıllardan farklı olarak 2017 yılında dereceye giren öğrencilerin Çin dönüşü yaptıkları 'Gördüğüm Çin' konulu resimleri de sergilemeyi uygun bulduk." dedi.

Okay, UBİKAV olarak hedeflerinin Türkiye ile Çin halkları arasındaki kültürel ilişkilerini arttırmak olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından, juri üyelerinin değerlendirmesi sonucu dereceye giren ilk 10 öğrenciye ödülleri takdim edildi.

Yarışmanın birincisi Ümmü Altınsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ödülü aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Resmi çizerken Çin efsanelerinden ilham aldığını ifade eden Altınsoy, "Efsanelere karşı hep ilgim vardı ve Çin'in efsaneleri konusunda araştırmalar yaptım. Bu da eserimin temeli oldu." dedi.

Yarışmada dereceye giren ilk 10 öğrenci, Çin-Türk Dostluk Umut Heyeti öncülüğünde bugün başlayacak ve 10 gün sürecek Çin seyahatine katılacak.

PARTNEREn yakışıklı mahkum, Türkiye'de aldatılmıştı! Eşinin intikam partisi herkesi şoke ettiEn yakışıklı mahkum, Türkiye'de aldatılmıştı! Eşinin intikam partisi herkesi şoke etti
Çocuk istismarına mavi kurdeleli tepkiÇocuk istismarına mavi kurdeleli tepki
9 köy, kayıp Salih'i arıyor (3)9 köy, kayıp Salih'i arıyor (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Hayalimdeki Çin" öğrenci resim

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

İlginizi Çekebilir

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Melih Gökçek'in idam anketine rekor katılım! İşte sonuçlar...

Melih Gökçek'in idam anketine rekor katılım! İşte sonuçlar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den flaş kabine açıklaması: Yer almam söz konusu değil

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den flaş kabine açıklaması: Yer almam söz konusu değil

Berna Laçin kimdir, nerelidir, aslen nerelidir, kaç yaşında?

Berna Laçin kimdir, nerelidir, aslen nerelidir, kaç yaşında?

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

İstanbul'da Beykoz'daki nargile kafede şoke eden görüntü!

İstanbul'da Beykoz'daki nargile kafede şoke eden görüntü!

Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan Ufuk Tatar olayında dikkat çeken detay! Babanın ifadesi tutarsız çünkü...

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan Ufuk Tatar olayında dikkat çeken detay! Babanın ifadesi tutarsız çünkü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.