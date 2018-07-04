"Hayalimdeki Çin" resim yarışması ödül töreni

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Çin'in Ankara Büyükelçiliği ile Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı (UBİKAV) iş birliğiyle düzenlenen "Hayalimdeki Çin 2018" konulu resim yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri törenle verildi.

Orta öğretim öğrencilerini resim çizmeye teşvik etmek, hayal dünyalarını geliştirmek ve Çin kültürünü doğru tanımaları amacıyla bu yıl 3'üncüsü organize edilen yarışmanın ödül törenine MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Semih Aktekin, Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang, UBİKAV Başkanı Bülent Okay ile akademisyen, diplomat ve çok sayıda davetli katıldı.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Hongyang, yarışmaya katılan tüm öğrencilere ve en büyük destekçileri olan ailelerine teşekkür etti.

Ülkeler arasında iletişim kurmanın en etkili yolunun halkların yakınlaşmasından geçtiğini dile getiren Büyükelçi Hongyang, "Önceki 2 yıla göre 'Hayalimdeki Çin 2018' resim yarışmasına katılım daha fazla ve eserlerin kalitesi daha yüksek. Bu durum, halkların yakınlaşmasının gücünü ve sihrini göstermektedir." ifadesini kullandı. Hongyang, dereceye girenlerin Çin'e seyahat edeceğini söyleyerek, öğrencilere keyifli ve geliştirici seyahatler diledi.