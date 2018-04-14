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Hayalindeki proteze kavuşmak isteyen Güleç'e müjde

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 14:11 | Son Güncelleme

Çocuk yaşta yaşadığı rahatsızlık sebebiyle dizlerinden itibaren her iki bacağı kesilen, tüm bu olumsuzluklara rağmen yılmayıp koşmaya devam, dünya rekortmeni eski atlet Bolt gibi hızlı koşmanın hayalini kuran 17 yaşındaki engelli lise öğrencisi Hamza Güleç’e müjdeli haber Zeytinburnu Belediye Başkanı Aydın'dan geldi - Murat Aydın: -"Zeytinburnu Belediyesi olarak Hamza için bir kampanya başlattık. Kampanya ile koşucular için özel üretilen protez bacakları temin edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Çocuk yaşta yaşadığı rahatsızlık sebebiyle dizlerinden itibaren her iki bacağı kesilen, tüm bu olumsuzluklara rağmen yılmayıp koşmaya devam ederek, dünya rekortmeni eski atlet Usain Bolt gibi hızlı koşmanın hayalini kuran 17 yaşındaki engelli lise öğrencisi Hamza Güleç’e müjdeli haber Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'dan geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 250 bin lira değerindeki protez bacakları temin edemediği için kendi imkanlarıyla antrenman yaparak, dünya rekortmeni eski atlet Bolt gibi hızlı koşmanın hayalini kuran Güleç, Başkan Aydın’dan duyduğu müjdeli haber karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zeytinburnu Polikliniği Açılış ve Gençlik Merkezi Temel Atma Töreni’nde, engelli lise öğrencisi Güleç’e protez bacak temin edeceklerini açıklayan Aydın, Güleç için kampanya başlatacaklarını duyurdu.

Aydın, Güleç'in tek hayali için başlatılacak yardım kampanyasında maddi değeri yaklaşık 250 bin lira olan koşuculara özel protez bacakları temin edeceklerini aktararak "Hamza’yı belediyemize bağlı olan gençlik merkezinde tanıdım, 11. sınıfa giden pırıl pırıl ve çok aktif olan engelli bir gencimiz. Türk gencinin inandığı zaman neleri yapabileceğinin en iyi örneklerinden biri de Hamza’dır. Çünkü Hamza, iki ayağı olmamasına rağmen iyi bir yüzücü ve gelecek vadeden bir koşucu. Hamza spor yapmayı çok seviyor. En büyük hayali ise Türkiye’yi, Paralimpik Olimpiyatları’nda temsil etmek ve bayrağımızı dalgalandırmak. Protez bacaklarına kavuştuğu takdirde Hamza’nın hayalini gerçekleştirmesi için ortada herhangi bir engel kalmayacak. Bizler de Zeytinburnu Belediyesi olarak Hamza için bir kampanya başlattık. Kampanya ile koşucular için özel üretilen protez bacakları temin edeceğiz. İnşallah Hamza da çok çalışıp atletizmde idolü Usain Bolt gibi koşup ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecek." değerlendirmesini yaptı.

Hamza Güleç ise gündelik hayatta kullandığı protezlerin spora uygun olmadığını ve antrenman yaparken protezlerinin sürekli çıktığını belirtti.

Tek hayalinin koşmak olduğuna değinen Güleç, "Koşan insanlara bakınca adeta büyüleniyorum. Onları seyretmek bana keyif veriyor. Ben de onlar gibi koşmak istiyorum. Küçüklüğümden beri hayalim olan koşmayı gerçekleştirmek istiyorum. Azmimle, çabamla Türk bayrağını göndere çekeceğime inanıyorum. Fakat bu protezleri alacak param yoktu. Onu da bugün aştık artık bundan sonra elimden gelenin en iyisini yapıp Usain Bolt gibi dünyanın en hızlı adamı olacağım.” ifadelerini kullandı.

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Hamza Güleç murat aydın Usain Bolt Zeytinburnu Belediye Başkanı

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