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Hayalini kurduğu forma tabutuna örtü oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 18:39 | Son Güncelleme

Tren kazasında oğlunu ve torununu yitiren Necmettin Sel: - "Şimdi ben ne yapayım? Bu ateş sönmez, ben ne yapayım?"

EDİRNE (AA) - Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybeden Hakan Sel (41) ile oğlu Oğuz Arda'nın (9) cenazesi Uzunköprü ilçesinde toprağa verildi.

Uzunköprü'de yakınlarını ziyaret ettikten sonra bindikleri ve sosyal medyada birlikte son fotoğraflarını paylaştıkları trende son nefeslerini veren baba oğlun cenazeleri Muradiye Camisine getirildi.

Küçük Oğuz Arda'nın tabutunun üzerine bir gün futbolcusu olma hayalini kurduğu Barcelona'nın forması ve oyuncağı konuldu. Baba Hakan Sel'in tabutu ise Galatasaray bayrağıyla örtüldü.

Arda'nın annesi Mısra da tören boyunca oğlunun tabutuna "Canım annem" diyerek sarıldı ve gözyaşı döktü.

Taziyeleri kabul eden Hakan Sel'in babası, Oğuz Arda Sel'in dedesi Necmettin Sel, çok üzüldüğünü belirterek, "Şimdi ben ne yapayım? Bu ateş sönmez, ben ne yapayım." dedi.

Cenazeler, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, aile yakınlarının yanı sıra, Edirne Valisi Günay Özdemir, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar ve Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen de katıldı.

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Barselona Futbol Takımı Çorlu Forma Oğuz Arda Sel tren kazası

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