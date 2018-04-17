Hayalleri gerçekleştiren Vali

Tunceli’de yaptığı başarılı çalışmalar ile halkın sevgisini kazanan Vali Tuncay Sonel, mektup projesiyle kaymakamlık ve valilik döneminde 6 kentte yetim ve öksüz 2 bin 828 çocuğun hayalini gerçekleştirdi. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, 2015 ile 2017 yılları arasında sırasıyla Şanlıurfa’nın Birecik, Trabzon’un Of, Konya’nın Seydişehir, Balıkesir’in Bandırma ve İstanbul’un Kadıköy ilçelerinde kaymakamlık görevi yaptı. Yaklaşık 9 aydır Tunceli’de valilik ve belediye başkanlığı görevini yürüten Sonel, halkın arasına inmesi ve başarılı projeleri ile dikkat çekti. Görev yaptığı her bölgede şehit aileleri, gaziler ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Sonel, yetim ve öksüz çocuklar için ilk olarak Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde başlattığı "Mektup" projesiyle 6 ilde 2 bin 828 çocuğa ulaştı. Vali Sonel yetim ve öksüz çocuklara gönderdiği mektuplar da “Eğer annen veya baban hayatta olsaydı, özlemini çektiğin almalarını istediğin şey ne olurdu” sorusuyla da hepsinin bir bir hayalini gerçekleştirdi.

Tunceli’de 279 çocuğa ulaştı

9 aydır Vali ve Belediye Başkan Vekili olarak görevini sürdüren Sonel, kaymakamlık döneminde başlattığı "Mektup" projesiyle Tunceli’de 279 yetim ve öksüz çocuğa ulaştı. Çocukların bir çoğunu evinde ziyaret eden Vali Sonel, o çocuklarla hem gönül bağı kurdu hemde devletin sıcaklığını, şefkatini, merhametini göstermesiyle örnek oldu.

Vali Sonel’in mektubuna cevap yazan çocuklardan bazıları genç odası, bilgisayar, piyona, muhabbet kuşu, cep telefonu,televizyon ve bisiklet gibi taleplerde bulundu, bazıları ise anne veya babası hayatta olsaydı onlara sarılıp uymak istediğini aktardı. Çocukların hayallerini hayır sever iş adamlarının da yardımı ile tek tek gerçekleştiren Vali Sonel, anne ve baba özlemi çekenleri de evlerinde ziyaret edip bazen hüzünlü, bazende mutlu anlar yaşadı.

"Yetim ve öksüzü unutursanız hiç bir işin önemi yoktur"

Yetim ve öksüz çocuklardan gelen mektupları okurken bazen hüzünlendiğini, bazen de tebessüm ettiğini belirten Vali Sonel,"Yol, bina yaparız ama siz eğer en uzak köy, mezra ya da mahalledeki yetim ve öksüzü unutursanız ona sahip çıkmazsanız yaptığınız diğer işlerin hiçbir önemi yoktur.Devletimizin şefkatini, sıcaklığını şehit ailelerimize, gazilerimize, yetim ve öksüz çocuklarımıza, engeli olan vatandaşlarımıza, yaşlılarımıza göstermeliyiz. Onların tebessümü ve duası bizler için çok önemli. Vali olarak göreve başlayalı yaklaşık 9 ay oldu. İlk günden bu güne kadar geçen süre içerisinde akşamları yetim öksüz evlatlarımızın evlerine iki vali yardımcısı arkadaşlarımızla giderek gönüllerini alıp, isteklerini yerine getirdik.Bu çocuklarımızın eğitim hayatı boyunca yalnız bırakmayacağız. İnşallah gelecek Türkiye’sinde onları güzel yerlerde göreceğiz”diye konuştu.