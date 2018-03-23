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Hayallerini sahneye taşıdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 08:46 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin geleneksel sanatımıza sahip çıkması amacıyla Gençlik Merkezleri arasında düzenlenen Gençlik Merkezleri Arası Tiyatro Yarışması Doğu Anadolu Bölge Finalleri Erzincan’da yapıldı.Prof.

Hayallerini sahneye taşıdılar

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin geleneksel sanatımıza sahip çıkması amacıyla Gençlik Merkezleri arasında düzenlenen Gençlik Merkezleri Arası Tiyatro Yarışması Doğu Anadolu Bölge Finalleri Erzincan’da yapıldı.
Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan Kültür ve Sanat Yarışmalarının son günü "Hayallerini Sahneye Taşı" sloganıyla düzenlenen Tiyatro yarışmasıyla devam edildi. Gençler tarafından temel değerlerimize uygun olarak hazırlanan oyunları alanında uzman jüriler değerlendirdi.
Yarışma öncesi gençlere başarılar dileyen Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından organize edilen kültür ve sanat yarışmalarının ilimizde yapılıyor olması bizler için gurur vericidir. Gençlerimiz bu yarışmalar ile birlikte kültürümüzü, değerlerimizi hem sahneye hem de geleceğe taşıyorlar. Gençler Arası "Türk Müziği-Şiir Okuma-Tiyatro ve Bilgi" yarışmaları ile gençlerimiz yeteneklerini sergileme imkanı buluyorlar. Bu yarışmaları düzenleyen ve bize de ev sahipliği yapma imkanı sunan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum." dedi.Yapılan değerlendirmelere göre Erzurum Gençlik Merkezi Tiyatro Ekibi "İstila" adlı dram oyunuyla Ankara’da düzenlenecek Türkiye Finale katılma hakkı elde etti.

Hayallerini sahneye taşıdılar

Hayallerini sahneye taşıdılar

Hayallerini sahneye taşıdılar

Hayallerini sahneye taşıdılar

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