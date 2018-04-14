Hayat sadece teknolojiden ibaret değil

Son dönemde artan cep telefonu, bilgisayar ve internet kullanımının çocukları üzerinde ki etkisini azaltmak ve çocuklara hayatın sadece teknolojiden ibaret olmadığını göstermek amacıyla Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan “Güvenli Çocuk” etkinliği ile çocuklar için park alanlarında çeşitli oyun parkurları kuruldu.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çocukların internet ve teknoloji bağımlılığından uzaklaşmasını sağlamak için “Güvenli Çocuk” projesi başlatıldı. Proje kapsamında çocuklara hayatın sadece teknolojiden ibaret olmadığını göstermek amacıyla Düzce Kent Park içerisinde çeşitli oyun parkurları kurularak, çocukların park alanlarında vakit geçirmeleri sağlandı.

Proje ile ilgili olarak bilgiler veren Düzce İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İbrahim Özcan, “Son dönemde gelişmiş teknolojilerinden olan bilgisayar ve internet kullanımının yaşamımızda istenilen bilgiye anında ulaşabilme, bilgi paylaşımını sağlayabilme gibi getirdiği kolaylıklar yanında çok sık ve zararlı kullanımından kaynaklanan birçok problemi de beraberinde getirmekte olduğu bilinmektedir. Bireylerde, okul çağındaki çocuk ve gençlerde oldukça sık görülen problemli internet/bilgisayar kullanımı, sosyal ilişkilerinin olumsuz yönde etkilenmesine, aile bağlarının zayıflamasına neden olmakta; akademik başarılarını düşürebilmektedir. Teknoloji/İnternetin aşırı ve bilinçsiz kullanımının önlenmesi ve bu konuda farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır. Müdürlüğümüz tarafından teknoloji ile internetin bilinçsizce kullanımının önlenmesi ve bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla Kent Parkta içerisinde oluşturulan parkurlar ile “Güvenli Çocuk Etkinliği” programı düzenlenmiştir. Güvenli Çocuk Etkinliği Programı Ortaokul öğrencileri, Yeşilay ve Sağlıklı Yaşam Kulüplerinde görevli öğrenciler ile internet kullanımı fazla olan öğrencilerine yönelik düzenlenen Program dört okulun katılımı ile Kent Park içinde Bil-Kazan, Akıllı Kullanıcı, Uçan Kağıtlar ve Renkli Ekran, Hedef-12 etkinlik atölyelerinde gerçekleştirildi” dedi.

Özcan ayrıca teknoloji dışında da bir çok kötü alışkanlık ve bağımlılığın önüne geçmeye çalıştıklarını ifade ederek “Davranışsal bağımlılıkla alakalı İlk Adım Merkezimizdeki sosyal çalışmacılarımızın programı dahilinde, özellikle son yıllarda gelecek neslimizin yetişmesiyle ilgili, nasıl başka madde bağımlılığı ve diğer bağımlılıklar varsa özellikle teknolojinin getirdiği internet ve bilgisayar bağımlılığıyla ilgili gençlerimizi de bunlardan kurtarmak amacıyla Ortaokul öğrencilerine yönelik 4 hafta sürecek olan etkinliğimiz, yaklaşık 20’şer kişilik 4 grup 1’er hafta arayla etkinliklere katılacaklar. Hayat sadece bilgisayar ve internetten ibaret değildir. Bunlara bağlı kalmadan, bunları farklı etkinliklerle ödüllendirerek gençlerimize farkındalık oluşturmak için buradayız. Geçmişten gelen geleneksel oyunlarımızla farkındalık olsun. Geçmiş ecdadımız bunlarla büyüdü desinler. Çünkü en önemli şey insana yatırımdır. Gelecek nesle hizmet çok önemli’’ ifadelerini kullandı.

Nisan ayı boyunca devam edecek olan etkinlik kapsamında 4 ortaokuldan katılan öğrenciler, bil-kazan, uçan kağıtlar ve renkli ekran, hedef 12 etkinlik atölyeleri parkurlarını tamamlayarak “Güvenli Çocuk Alanına” ulaşmaya çalışacaklar.