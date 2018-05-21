HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

'Hayat tamircisi' bu kez felçli kuzuya yürüteç yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 17:16 | Son Güncelleme

MARDİN'in Derik ilçesinde yaşayan ve çevresinde "hayat tamircisi" olarak tanınan Hasan Kızıl, kendi imkanıyla yaptığı yürüteç ve protezle 300 hayvanın yürümesini sağladı.

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde yaşayan ve çevresinde "hayat tamircisi" olarak tanınan Hasan Kızıl, kendi imkanıyla yaptığı yürüteç ve protezle 300 hayvanın yürümesini sağladı. Türkiye Diyanet Vakfı'nca "Uluslararası İyilik Ödülü" verilen Kızıl, bu kez de yaptığı yürüteçle iki ayağı olmayan kuzunun yürümesini sağladı. Derik'in Boyaklı köyünde kendi imkanlarıyla yaptığı yürüteç ve protezlerle 300 hayvanın yürümesini sağlayan ve Türkiye Diyanet Vakfı'nca verilen "Uluslararası İyilik" ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Hasan Kızıl (23), bu kez de arka iki ayağı sakat olarak doğan kuzuya protez yaptı. Aynı köyde yaşadığı Rüzgar Sakin'in kendisini arayarak, yeni doğan kuzunun arka ayaklarının felçli olduğunu aktaran Kızıl, "Boyaklı köyünde hayvancılıkla uğraşan Rüzgar Sakin adlı vatandaş beni arıyarak yeni doğum yapan kuzunun arka ayaklarının felç olduğunu söyledi. Kuzusunu kesmek istemediğini, ona nasıl yardımcı olacağımı sordu. Ben de köye giderek kuzunun ölçüsünü aldım. Ölçü aldığım zaman bütün kuzular annesine koşarken felç olan kuzu tek başına orda duruyordu. Hemen gidip yürüteç yaptım. Kuzuya yürüteç taktırdığım zaman koşarak annesine gitti. Annesinin kuzusunu koklaması beni çok duygulandırdı ve çok mutlu oldum. Türkiye'de ne kadar engeli canlı varsa elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Şuan için gece-gündüz çalışıyorum, bütün engelli hayvanları yürütebilmek adına bazen sabaha kadar çalışıyorum" dedi. Görüntü Dökümü

PARTNERŞaşırtan dilencilerŞaşırtan dilenciler
Millet İttifakı'ndan seçim güvenliği açıklamasıMillet İttifakı'ndan seçim güvenliği açıklaması
Karayolundaki göçük pikabı yuttuKarayolundaki göçük pikabı yuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri öncesinde gündem yaratacak iddia! İsmet Özçelik yazdı: Anketler AKP'de moral bozuyor

24 Haziran seçimleri öncesinde gündem yaratacak iddia! İsmet Özçelik yazdı: Anketler AKP'de moral bozuyor

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den seçim listelerinin açıklanmasının ardından ilk yorum!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den seçim listelerinin açıklanmasının ardından ilk yorum!

Eren Erdem ve Barış Yarkadaş'a şok! 24 Haziran Erken seçimi için hazırlanan CHP listesine giremediler!

Eren Erdem ve Barış Yarkadaş'a şok! 24 Haziran Erken seçimi için hazırlanan CHP listesine giremediler!

Millet İttifakı'ndan seçim güvenliği açıklaması

Millet İttifakı'ndan seçim güvenliği açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli 'geçmiş olsun' dedi, Alaattin Çakıcı teşekkür etti

MHP lideri Devlet Bahçeli 'geçmiş olsun' dedi, Alaattin Çakıcı teşekkür etti

Erzurum'u sel vurdu! Çöken yol park halindeki aracı böyle yuttu!

Erzurum'u sel vurdu! Çöken yol park halindeki aracı böyle yuttu!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yeni İran adımlarını açıkladı!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yeni İran adımlarını açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.