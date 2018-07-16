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'Hayat tamircisi' bu kez kartala protez ayak yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 15:08 | Son Güncelleme

MARDİN'in Derik ilçesinde yaşayan, sakat hayvanlar ve çocuklar için yaptığı protezler dolayısıyla çevresinde 'hayat tamircisi' olarak tanınan Hasan Kızıl (23), bu defa dağda pençesi kopuk bulunan kartal için 3D yazıcıyla protez ayak yaptı.

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA) - MARDİN'in Derik ilçesinde yaşayan, sakat hayvanlar ve çocuklar için yaptığı protezler dolayısıyla çevresinde 'hayat tamircisi' olarak tanınan Hasan Kızıl (23), bu defa dağda pençesi kopuk bulunan kartal için 3D yazıcıyla protez ayak yaptı. Derik'in Boyaklı köyünde oturan, kendi imkanlarıyla yaptığı yürüteç ve protezlerle 300 hayvanın yürümesini sağlayan ve Türkiye Diyanet Vakfı'nca verilen 'Uluslararası İyilik Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Hasan Kızıl, bu kez dağda pençesi kopuk bulunan kartala 3D yazıcıyla protez ayak yaptı. Aynı köyde yaşadığı çocuk tarafından dağda bitkin bulunan kartal, Kızıl'a getirildi. Kartalın sağ pençesinin olmadığını fark eden Kızıl, yaptığı inceleme ve ölçüm sonucu 3D yazıcıyla hayvana protez ayak yaptı. Engelli çocuklar ve hayvanlar için protez yaptığını ve bundan mutluluk duyduğunu anlatan Hasan Kızıl, "Bugüne kadar 300 engelli hayvanı hayata bağladım. Bu sefer de bir kartala 3D yazıcıdan protez ayak yaptım. Kartalı küçük bir çocuk getirdi bana, 'Ağabey, buna ayak yapar mısın?' dedi. Elektrik teline takılıp, ayağını kaybeden kartalı aldım. Bir de kartallar havalanıp, uçmaları için ayaklarından destek alırlar. Bu kartalın ayağı olmadığı için uçamıyordu. Hemen çalışmalara başladım ve 3D printer ile ona göre protez ayak yaptım. Bu protezi taktık ve ilk yaptığı şey havalanmaya çalışması oldu, başarılı da oldu. Gayet iyi havalandı ve protezine çok iyi uyum sağladı. Onun mutluluğuyla ben de mutlu oldum" dedi.

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