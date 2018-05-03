"Hayata Dönüş Operasyonu" davası

Sanık Ali Osman Şahin, SEGBİS ile duruşmaya bağlanarak savunma yaptı. Olay tarihinde köpekli arama kurtarma ekibinde, astsubay Ediz Ek'in yardımcısı olarak görev yaptığını, Ankara'dan olaydan üç gün önce İstanbul'a geldiğini, Hasdal Kışlası'nda kaldığını ve olay sabahı Bayrampaşa Cezaevi gittiklerini söyledi.

Mahkemeye gelen evraklar okundu. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen evrakta, 17 torba içerisinde gönderilen materyallerin incelemesinde, bazı torbaların materyallerin ve kısmen yanmış, isli, yırtık durumdaki havlunun yıkama çözeltisinde CS gazı bulunduğu ve kapsaisin bulunmadığı, bazı torbalardaki giysilerin yıkama çözeltisinde ise CS gazı ve kapsaisin bulunmadığı ifade edildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

İkmal görevinde olduğunu iddia eden Şahin, "Jop, kalkan, robokop kıyafet gibi eşyalar ve aletler vardı. Üzerimizde silah bulunmuyordu. Biz cezaevinin iç ve dış duvarı arasında kaldık, cezaevinin içerisine girmedik, öğle saatlerinde cezaevinden nakiller başladı. Hükümlü ve tutuklular cezaevinden çıkarılıyordu ancak içlerinde yaralı yoktu. Cezaevi binasından dumanlar geliyordu. Ayrıca gürültüler de duyuluyordu. Ancak içeride ne olduğunu bilemiyordum, görmedim." ifadelerini kullandı.

Sanık Tekin Doğan, arama kurtarma taburunda köpek eğitim uzmanı olduğunu, daha önceden Güneydoğu gazisi olduğu için kendisine ağır görevler verilmediğini, bu operasyonda da arama kurtarma görevi yaptığını savundu.

Operasyona katılmak için cezaevinin avlu kısmında beklediklerini, yanlarında köpeklerin olmadığını, silah taşımadığını ve sadece robokop kıyafetleri olduğunu anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"Cezaevinin içerisine hiç girmedim. Cezaevinin içerisindeki yangının ne şekilde başladığını, yaralama ve ölümlerin ne şekilde olduğunu görmedim. Daha sonraki aşamada yaralılar cezaevinden tahliye edilirken yaralıları gördüm. Yaralılar, ambulansa bindiriliyordu."