"Hayatı Kaçırma Sen Bir Yolu Var İstersen” kitabı çıktı -2

Gökçe KARAKÖSE-Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)- İDRAR kaçırma sorunu olan kadınları bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Türkiye'de ilk defa gerçekleşen bir projeye imza atıldı. Proje kapsamında içerisinde ünlü isimlerin "hayatı kaçırmamakla" ilgili hikayelerinin de yer aldığı “Hayatı Kaçırma Sen Bir Yolu Var İstersen” kitabı çıktı. Türkiye genelinden seçilen, toplamda 85 farklı hikayenin yer aldığı “Hayatı Kaçırma Sen Bir Yolu Var İstersen” kitabından elde edilecek gelir Türkiye Kas Hastalıkları Derneği'ne (KASDER) bağışlanacak. Kontinans Derneği öncülüğünde, Ontex Canped markası sponsorluğunda ve proje temsilcisi sanatçı Nergis Kumbasar ile 2017 yılında hayata geçirilen ve Libros Yayıncılık etiketiyle çıkan "Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen" kitabının imza etkinliğinde yazarlar okuyucularla buluştu. Nergis Kumbasar'ın katılımıyla birlikte moderatörlüğünü Onur Büyüktopçu'nun yaptığı imza etkinliğinde sırasıyla Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan ve Kontinans Derneği Geçmiş Dönem Başkanı ve halen yönetim kurulu üyesi olan Prof. Dr. Oktay Demirkesen, Ontex Türkiye Medikal Pazarlama Müdürü Can Aydınlık ve projeye hikayeleriyle destek veren yazarlar konuştu.

"TÜRKİYE'DE 3 MİLYONA YAKIN KADIN İDRAR KAÇIRMA SORUNU İLE KARŞI KARŞIYA" Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, "Türkiye'de 40 yaş ve üzeri her 4 kadından biri yani 3 milyona yakın kadın idrar kaçırma sorunu ile karşı karşıya. Dünyada 400 milyon, Avrupa'da ise 50 milyon kişi idrar kaçırma sorunu yaşıyor. Ancak özgüven eksikliğine ve kişinin hayattan soyutlanmasına neden olan idrar kaçırma sorununa yeterince çözüm aranmıyor. İdrar kaçırma kadınlarda daha sık görülen bir problemdir. Türkiye'de yapılan bir çalışmada, kadınlarda idrar kaçırmanın erkeklere nazaran 4 kat daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Dünyada ve Türkiye'de idrar kaçırma sorunu her yıl artmaktadır" dedi. “HASTALARIN YÜZDE 12’Sİ ŞİKAYETLERİNİ SÖYLEYEBİLİYOR” Prof. Dr. Tufan Tarcan, idrar kaçırma problemi olan hastaların yalnızca yüzde 12’sinin şikayetlerini hekimlere ifade edebildiğini söyledi. İdrar kaçırmanın yaşam kalitesini ciddi anlamda etkilediğini belirten Tarcan, “İdrar kaçırmayı, insülüne bağlı diyabet ve diyalize ihtiyaç duyan kronik böbrek yetmezliği rahatsızlıklarıyla karşılaştırdığımızda idrar kaçırmanın bu iki hastalıktan daha fazla yaşam kalitesini etkilediği görülmüştür. İdrar kaçıran kadınların sadece yüzde 12’si hekime bu şikayetlerini rahat bir şekilde ifade edebiliyorlar. Bizim toplumumuzda idrar kelimesini kullanırken hemen arkasına ‘affedersiniz’ kelimesini koyarız. Hastalarımız da bize bunu ifade ederken de ‘affedersiniz’ diyorlar. Hastalar bu durumu çok zor ifade ediyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Oktay Demirkesen ise projeye neden başladıklarını şöyle anlattı: "Kitabımızı bu problemi yaşayan kişilerle, yaşamayan kişilerin ortak noktası olan "Hayatı kaçırmak" olgusundan yola çıkarak tüm Türkiye ile birlikte kaleme aldık. Bu kitapla amacımız, idrar kaçırma sorunu yaşayan kişilere bir nebze de olsa yalnız olmadıklarını hissettirebilmek, bu konunun utanılacak bir konu olmadığını ve idrar kaçırma sorunundan kurtulmanın bir yolu yani bir tedavisi olduğunu kamuoyuna duyurabilmektir" diye konuştu. "TÜM TÜRKİYE FARKINDALIK İÇİN BİR KİTAPTA BULUŞTU" Ontex Türkiye Medikal Pazarlama Müdürü Can Aydınlık, farkındalık projesiyle herkes tarafından bilinen ama dile getirilemeyen idrar kaçırma sorununa karşı, hep birlikte büyük bir farkındalık yaratma bilinci ile bir araya geldiklerini belirtti. Aydınlık, "Farkındalık projesi kapsamında yıl sonuna kadar pek çok iletişim kanalından 40 yaş ve üzeri tüm kadınlara ulaştık ve bu konudaki algıları bir nebze de olsa değiştirmeyi hedefledik. Yapılan araştırmalara bakıldığında, Türkiye’de 4 milyon kadının bu konuda problem yaşayacağı öngörülüyor. Özellikle idrar kaçırma sorunu yaşayan kişilerin bu konuda yalnız olmadıklarını hatırlatmak ve en önemlisi de bu sorunu yaşayan kişilere çözüm yolları olduğunu anlatabilmek adına tüm Türkiye'den çok çeşitli hikayelerle bu projeyi hep birlikte hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

NERGİS KUMBASAR: “BU KİTAPTA YAŞANMIŞLIKLARIN İÇİNDE KENDİMİZİ BULACAĞIZ” Farkındalık projesinin temsilcisi Nergis Kumbasar, bir kadın ve bir sanatçı olarak bu sorunu yaşayan kadınlara destek olabilmenin kendisi için çok önemli ve anlamlı olduğunu ifade etti ve şöyle konuştu: " Kadın ve çocuk sağlığıyla ilgili bir şeyler yapmak beni çok mutlu ediyor. İdrar kaçırma problemi yaşayan kadınlar pek çok tedavisi olmasına rağmen utandıkları için bu durumu hayattan kendini soyutlayarak yaşıyorlar ve pek çok şeyi kaçırıyorlar. Biz hem bu olaya dikkat çekmek, hem de 'yalnız değilsiniz, tedavisi var' demek ve 'onlarla bir duygu birlikteliği yapmak için ne yapabiliriz' dedik ve bu kitabı ortaya çıkarttık. Bu kitap bizlere, eğer istersek hep beraber çok güzel bir çalışmayı hayata geçirebileceğimizin bir kanıtı niteliğinde. Bizleri yalnız bırakmayıp, hikayelerinizle çağrımıza cevap verdiğiniz için ve bugün burada bu heyecanı bizlerle yaşadığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Hikaye toplama sürecinde tam 2 ayda 300'e yakın hikaye elimize ulaştı. Bu kitap, hayatta kaçırılan bir an ya da keşkeleri konu alıyor. Sayfaları çevirirken kimi zaman hüzünlenecek, kimi zaman gülecek, kimi zaman da ders çıkaracağınız hikayelerle karşılaşacaksınız. Bu kitabın yazarları yani bizlerin, belki de daha önce hiç kimseye anlatamadığı anlarına misafir olacak ve o yaşanmışlıkların içerisinde kendimizi bulacağız.”