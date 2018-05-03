İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden şarkıcı Nükhet Duru, seslendirdiği şarkılara ilişkin "Benim şarkılarımın sözleri mutlaka bir şeye hizmet etmeli. Güncel konulardan çok, altında minik minik yaşam mesajları vermeli diye bakarım." dedi. Mavi Düşler adlı yeni single çalışmasını yarın müzikseverlerle buluşturacak olan sanatçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok küçük yaşlardan itibaren çıktığı sahne yaşamını ve müzik çalışmalarını anlattı. Duru, her sanatçının her gün biraz daha fazla kendini geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "İnsan çalışmadan hiçbir şey olamaz. Star ışığı (yıldız), kumaşı ve girdiği her yerde yeteneğiyle dikkat çekmek denen bir şey vardır ama bunu işlemez, bunun üzerine çalışmaz ve hayatınızı buna adamazsanız bir yerde kalırsınız. Ben ne mutlu ki bu yıl, çok şükür meslek hayatımın 43'üncü yılındayım. Çok küçük yaşta sahneye çıktım ama bu 43 yılı öğrenerek, arayarak, deneyerek, bazen yanılıp, küsüp, üzüntü yaşayarak, hayal kırıklıklarından sonra yeniden ayağa kalkarak geçirdim. Bunlar benim sorumluluğum olduğu gibi her sanatçının da yapması gereken sorumluluklardır diye düşünüyorum."

- "Hayatı şarkılarla öğrendim" Nükhet Duru, seyirciye gösterilen saygının önemine de dikkati çekerek, "İnsanların kalbini kırmamaya çok özen gösteriyorum. Güler yüzlü bir insanım. Gülecek halim olmasa da güler yüzlü kalmaya çalışırım ama bazen yapmacık olarak algılanmış olabilir. İnsanları, hayvanları, doğayı severim. Her şey aslında bir sevgi yumağı gibi. Hatta bazen kendimi bastırmaya çalışırım, yanlış anlaşılabiliyor diye." ifadelerini kullandı. Yaşadığı sıkıntılı süreçlere de değinen sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben de çok şeyler yaşadım. Gerçekten başımı kaldıramayacak kadar üzüntülü olduğum günler oldu ama yeniden başlamanın yollarını hep buldum. Sahne benim oturduğum yer, asıl mekanım. Kendimi anlatabildiğim ve kendime katabildiğim, umut dağıtabildiğim ve de barışı, sevgiyi, saygıyı, deneyimlemeyi altını çizerek genç nesillere öğretebildiğim, yaşıtlarımla paylaşabildiğim bir yer olarak tanımlıyorum (sahne hayatımı). Çünkü insan 14 yaşında sahneye çıkınca her şeyi orada öğreniyor. Ben hayatı şarkılarla öğrendim ve öğrendiklerimi de sahneden paylaşmak istiyorum. Sahne benim en rahat ettiğim yer."