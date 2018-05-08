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Hayatı yaralı kediyi sahiplenmesiyle değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 11:30 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da yaşayan ve daha önce sokak hayvanlarına pek fazla ilgi duymayan Ayşe İkin, 7 yıl önce trafik kazasında yaralanan bir kediyi sahiplenerek "hayvan dostu" oldu - Sahiplendiği kedinin dışında çok sayıda kediye bakan İkin, 7 yıldır günlerini hayvanların beslenmesi ve bakımıyla geçiriyor - Hayvansever İkin: - "Daha önce hayvanlara hiç zarar vermezdim ama sevmiyordum da. 7 yıl önce kazada yaralanan bir kediye bakmamla beraber başladı bu sevgim. O günden sonra canları bir daha bırakamadım"

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Trafik kazasında yaralanan bir kediyi sahiplenen 58 yaşındaki Ayşe İkin, 7 yıldır günlerini sokak kedilerinin beslenmesi ve bakımıyla geçiriyor.

Süleymanpaşa ilçesinde 7 yıl önce trafik kazasında yaralanan bir kediyi tedavi ettirdikten sonra sahiplenen İkin, bu süreçten sonra sokak hayvanlarıyla daha yakından ilgilenmeye başladı.

İkin, sokak hayvanlarının soğuktan ve yağmurdan korunması için yaptırdığı kulübeleri apartmanın etrafına ve sokaktaki bazı noktalara yerleştirdi.

Sokak kedileri de her gün aynı saatte kendilerini besleyen İkin'in evinin balkonunun önünde bekliyor. Kedilerin toplandığını görüp "canlarım açıkmış" diyerek dışarı çıkan İkin, kedileri elleriyle besliyor.

Emekli maaşıyla geçinen İkin, bazen maddi sıkıntılar yaşasa da hiçbir zaman sokak kedilerini mamasız bırakmıyor.

Ayşe İkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce hayvanlara fazla ilgi duymadığını ancak son 7 yıldır hayatında çok ciddi değişiklikler olduğunu söyledi.

Hayatının 7 yıl önce gözleri önünde trafik kazasında yaralanan bir kediyle değiştiğini anlatan İkin, bu kediyi tedavi ettirdikten sonra sahiplendiğini anlattı.

Kedinin bakımını üstlendikten sonra sokak hayvanlarına karşı bakışının değiştiğini dile getiren İkin, bu süreçten sonra hem evinde hem de dışarıda baktığı kedi sayısının arttığını dile getirdi.

Sokaktaki sakat ve yaralı kedileri veterinere götürerek bakımlarını da yaptırdığını ifade eden İkin, "7 yıldır sokak sokak dolaşıp canları besliyorum. Daha önce hayvanlara hiç zararda vermezdim ama sevmiyordum da. 7 yıl önce kazada yaralanan bir kediye bakmamla beraber başladı bu sevgim. O günden sonra canları bir daha bırakamadım."dedi.

- "Onlara bakmak bana enerji veriyor"

Ayşe İkin, kedilerin mama ihtiyacını emekli maaşıyla karşılamaya çalıştığını belirterek, zaman zaman komşularının ve çevresindekilerin de sokak hayvanlarına destek olduğunu vurguladı.

Neredeyse tüm gününü kedilerle geçirdiğini dile getiren İkin, şöyle devam etti:

"Sabah kalkınca 6 yerde besleme yapıyorum. En az 80 can var. Yaralı olanları tedavi için veterinere götürüyorum. Mama ihtiyaçlarını kendim karşılamaya çalışıyorum. Kediler artınca yetiştiremediğim zaman hayvanseverlerden yardım istiyorum. Sağlığım el verdiği sürece ben bu canlara bakmaya devam edeceğim. İnsanlardan uzak bu canlarla zamanımı geçiriyorum. Sağlığım el verdiğince bu canları besleyeceğim. Onları çok seviyorum ve onlara bakmak bana enerji veriyor."

Her akşam kedileri besleyip eve öyle girdiğini belirten İkin, insanlar kadar sokak hayvanlarının da yaşamaya hakkı olduğunu ifade etti.

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Ayşe İkin kedi sokak hayvanları Tekirdağ

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