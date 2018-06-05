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Hayatın ilk nefesi ölümsüzleştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 12:41 | Son Güncelleme

SAMSUN'da 7 yıldır doğum fotoğrafçılığı yapan, anne ve babaların en güzel ve özel anlarını ölümsüzleştiren Ceyda Kara, bebek ve annenin ilk buluşmasının en sevdiği an olduğunu söyledi.

Hayatın ilk nefesi ölümsüzleştiriyor

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da 7 yıldır doğum fotoğrafçılığı yapan, anne ve babaların en güzel ve özel anlarını ölümsüzleştiren Ceyda Kara, bebek ve annenin ilk buluşmasının en sevdiği an olduğunu söyledi.
Samsun’da doğum fotoğrafçılığı yapan iki kız çocuk annesi Ceyda Kara (38), mesleğinin zorluklarını ve keyifli yanlarını anlattı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü mezunu Ceyda Kara, anne ve bebeğin buluştuğu zamanın en çok sevdiği anlardan biri olduğunu ifade etti. Ceyda Kara, babaların ise çoğu zaman duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğulduğunu belirtti.
Aynı zamanda tarih öğretmeni olduğunu Eskişehir ve Ankara’da bir süre özel dershanelerde öğretmenlik yaptığını dile getiren Ceyda Kara, kızı olduktan sonra başlayan fotoğraf merakını fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünü tamamlayarak profesyonelleştirdiğini belirtti. Ceyda Kara, “Mesleğime hastanelerde doğum fotoğrafçılığı yaparak başladım. Samsun’da kendi stüdyomda 7 yıldır fotoğrafçılık yapıyorum. Bebekler doğduktan sonra 7-13 gün arasındayken, belli konseptler hazırlayarak ve bebekleri belirli şekillere sokarak yaptığımız çekimler oluyor. Ayrıca birinci yaş çekimleri, çocuk ve anne-baba ile alakalı çekimler yapıyorum. Doğum öncesinde anneler bazen gebelik çekimleri istiyorlar, bunu da gerçekleştiriyorum” diye konuşu.
HER ŞEY BEŞ ALTI SANİYEDE OLUP BİTİYOR
“Çalıştığım ortamlardan bir tanesi hastane ortamı, belirli kuralları var çok dikkat edilmesi gerekiyor” diyen Ceyda Kara, “Hastanelerin ameliyathane kısımları hijyen gerektiren ve belirli kuralları olan çok önemli ortamlar. Her doğum, kesinlikle aynı olmuyor, riskli anlar yaşanabiliyor ve bu anların üstesinden yalnızca tecrübelerle gelebiliyorsunuz. Burada inanın, her eline makine alan veya fotoğrafçıyım diyen kişinin o anı çekemeyeceğini anlıyorsunuz. İlk doğum anı, çok kısa oluyor. Beş veya altı saniye içerisinde her şey olup bitiyor. Bu özel anı kaçırmamanız gerekiyor” şeklinde konuştu.
ANNE VE BABALAR O İLK ANI UNUTABİLİYOR
Her hastanenin ameliyathanesine babaların girmesi taraftarı olmadığını kaydeden Ceyda Kara, şöyle devam etti;
“Ameliyathanelerde doğum anına müdahale ortamının yaratılacağı anlara izin verilmiyor. Doğum esnasında yaşanan durumlar, anneler ve babalar için heyecan, korku, kaygı ve stresin olduğu anlardır. Ancak ebeveynler o anları, o kadar hızlı yaşıyorlar ki; sonrasında geriye dönüp baktıklarında, aslında akıllarında bir şey kalmadığını görüyorlar. Ben o anları ölümsüzleştiriyorum. Çektiğim fotoğrafları gördüklerinde, aslında mükemmel ve çok özel anlar yaşadığını görüyorlar. Kısacası buna yardımcı oluyorum.”
EN SEVDİĞİM AN ÇOCUK VE ANNE BULUŞMASI
Ceyda Kara, “Fotoğraflamaktan en çok zevk aldığım anlardan biri; bebek ile annenin o ilk andaki buluşma anı ve sonrasında baba ve bebeğin ilk karşılaşma anıdır. Babalar anneye göre daha ketum gözükebiliyor, ancak o anda annelerden çok daha duygusal olabiliyor. Çok ağlayan babayla karşılaştım. Bu anların çok özel olduğunun farkındayım. Mesleğimi çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Hayatın ilk nefesi ölümsüzleştiriyorHayatın ilk nefesi ölümsüzleştiriyorHayatın ilk nefesi ölümsüzleştiriyorHayatın ilk nefesi ölümsüzleştiriyor

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