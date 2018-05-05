HABER

"Hayatın normalleşmesine yönelik tüm çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: - "(Başkentteki sel) 3 saatte yağması gereken yağmurun 9 dakika içerisinde yoğun bir biçimde düşmesi sebebiyle böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması" - "En büyük hasar araçlarımızda. Şu anda 164'e yakın aracımız bu durumdan zarar görmüş durumda. İş yerlerimizde çok büyük, çok ağır hasarımız yaklaşık 25-30 iş yerimizde var. Bu gece 12.00'ye kadar tüm bölgemizdeki durum tespitini yapacağız ve gerekli önlemleri ivedi şekilde hızlıca alıp, tüm zarar gören vatandaşlarımızın hasarlarıyla ilgili üzerimize düşeni gerçekleştireceğiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, başkentteki sele ilişkin, "3 saatte yağması gereken yağmurun 9 dakika içerisinde yoğun bir biçimde düşmesi sebebiyle böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması." dedi.

Bakan Sarıeroğlu, Mamak Tenzile Erdoğan Aile Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'nın Mamak ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde saat 13.00'te yoğun yağış nedeniyle sel felaketinin yaşandığını söyledi.

Sarıeroğlu, "3 saatte yağması gereken yağmurun 9 dakika içerisinde yoğun bir biçimde düşmesi sebebiyle böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması." ifadesini kullanarak, 4 vatandaşın yaralı olduğunu, yaralılardan 3'ünün hastanede tedavisinin devam ettiğini, birinin ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittiğini ve herhangi bir sıkıntısının olmadığını dile getirdi.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını vurgulayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, AFAD Başkan Yardımcımız, Valimiz ve ben ilk anlardan itibaren tüm bu felaketi yaşayan vatandaşlarımızla bir aradaydık. Şu anda tespit komisyonlarımızı kurduk. Hızlıca hasarlarla ilgili tespitlerimizi yapıp, Mamak ilçemizde bu gece 12.00'ye kadar yukarıda 4 ayrı komisyon kurduk. Hızlıca, bir yarım saat içerisinde arkadaşlarımız çıkacaklar, hasarların tespitini yapıp yarın itibarıyla da Mamak ilçemizin Boğaziçi Mahallesi'nde hayatın tekrardan normalleşmesine yönelik tüm çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Durumla ilgili Sayın Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza bilgilerimizi arz ettik. Gerekli talimatları onlar da verdiler. İnşallah hızlıca yaraları saracağız. Yoğun olarak bir yağış beklentisi var. Bununla ilgili de Büyükşehir Belediyemiz, itfaiyemiz ve ilgili birimlerimiz bölgemizde gerekli önlemleri alacaklar."

Jülide Sarıeroğlu, yaklaşık 3 yıl önce sel felaketinin yaşandığı bölgenin altyapısının yenilendiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Çok yoğun yağışın çok kısa bir süre içerisinde olması sebebiyle yaşanmış bir felaket. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Önümüzdeki saatlerde yine yoğun yağış bekleniyor. Bu konuyla alakalı tüm vatandaşlarımızı tedbirli olmaya davet ediyorum. Tüm Mamak halkımıza, Ankara'mıza geçmiş olsun diliyorum. Hükümetimiz, devlet kurumlarımız her birimiyle bir an önce yaraların sarılmasıyla ilgili gerekli önlemleri hızlıca alacaklar. En büyük hasar araçlarımızda. Şu anda 164'e yakın aracımız bu durumdan zarar görmüş durumda. İş yerlerimizde çok büyük, çok ağır hasarımız yaklaşık 25-30 iş yerimizde var. Bu gece 12.00'ye kadar tüm bölgemizdeki durum tespitini yapacağız ve gerekli önlemleri ivedi şekilde hızlıca alıp, tüm zarar gören vatandaşlarımızın hasarlarıyla ilgili üzerimize düşeni gerçekleştireceğiz. Yaralı olan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum."

Türkiye'den ABD'ye sert yanıtTürkiye'den ABD'ye sert yanıt
'Abdullah Gül halâ oyunun içinde!''Abdullah Gül halâ oyunun içinde!'
Aydın'da uyuşturucu bağımlısı kişi bağ evinde intihar ettiAydın'da uyuşturucu bağımlısı kişi bağ evinde intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başkentteki sel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Mamak

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Tuğba Ekinci: Beni kimse taciz etmedi, tacize uğrayan kesin adama yüz vermiştir!

Tuğba Ekinci: Beni kimse taciz etmedi, tacize uğrayan kesin adama yüz vermiştir!

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri şehir hastanesinin açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri şehir hastanesinin açılışında konuştu

Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!

Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor

Silopi'de öğrencilerin üzerine yıldırım düştü! Çok sayıda yaralı var

Silopi'de öğrencilerin üzerine yıldırım düştü! Çok sayıda yaralı var

TSK'dan son dakika açıklama!

TSK'dan son dakika açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.