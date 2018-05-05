"Hayatın normalleşmesine yönelik tüm çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, başkentteki sele ilişkin, "3 saatte yağması gereken yağmurun 9 dakika içerisinde yoğun bir biçimde düşmesi sebebiyle böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması." dedi.

Bakan Sarıeroğlu, Mamak Tenzile Erdoğan Aile Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'nın Mamak ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde saat 13.00'te yoğun yağış nedeniyle sel felaketinin yaşandığını söyledi.

Sarıeroğlu, "3 saatte yağması gereken yağmurun 9 dakika içerisinde yoğun bir biçimde düşmesi sebebiyle böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması." ifadesini kullanarak, 4 vatandaşın yaralı olduğunu, yaralılardan 3'ünün hastanede tedavisinin devam ettiğini, birinin ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittiğini ve herhangi bir sıkıntısının olmadığını dile getirdi.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını vurgulayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, AFAD Başkan Yardımcımız, Valimiz ve ben ilk anlardan itibaren tüm bu felaketi yaşayan vatandaşlarımızla bir aradaydık. Şu anda tespit komisyonlarımızı kurduk. Hızlıca hasarlarla ilgili tespitlerimizi yapıp, Mamak ilçemizde bu gece 12.00'ye kadar yukarıda 4 ayrı komisyon kurduk. Hızlıca, bir yarım saat içerisinde arkadaşlarımız çıkacaklar, hasarların tespitini yapıp yarın itibarıyla da Mamak ilçemizin Boğaziçi Mahallesi'nde hayatın tekrardan normalleşmesine yönelik tüm çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Durumla ilgili Sayın Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza bilgilerimizi arz ettik. Gerekli talimatları onlar da verdiler. İnşallah hızlıca yaraları saracağız. Yoğun olarak bir yağış beklentisi var. Bununla ilgili de Büyükşehir Belediyemiz, itfaiyemiz ve ilgili birimlerimiz bölgemizde gerekli önlemleri alacaklar."