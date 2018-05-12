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Hayatını engelli çocuklarına adayan anne "yılın annesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 17:03 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Belediyesi tarafından yılın annesi seçilen Sadet Civil'e "Yılın Değil, Yüzyılın Annesi" imzalı plaket ve çiçek verildi

İSTANBUL (AA) - Hayatını dört engelli çocuğuna adayan fedakar anne Sadet Civil, Küçükçekmece Belediyesi tarafından "yılın annesi" seçildi.

Küçükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede 4 çocuğu da engelli olan Sadet Civil'in "yılın annesi" seçilmesi kararlaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 58 yaşındaki anne Sadet Civil, eşini 10 yıl önce kaybettiğini ifade etti. Çocuklarının 17-18 yaşlarına kadar sağlıklı olduğuna işaret eden Civil, şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum Murat (32) ortaokula giderken, kızlarım Melek (35) ile Pınar (30) 18 yaşından sonra yatağa mahkum oldu. En küçük kızım Dilek'te de (24), 17 yaşından sonra yürüme ve konuşma bozukluğu başladı. O da kardeşlerini gördüğü için bunu hiç kabullenmek istemedi. Çok üzüldü ancak kabul etti. Gitmediğimiz doktor kalmadı. Akraba evliliğinden dolayı böyle olduğu söylendi. Çocuklarıma tek başıma bakıp mücadele ediyorum. Akrabalarımızın hepsi uzakta, herkes kendi geçim derdinde. Allah'ın verdiğine razı geldik. Ondan ne gelirse başımız gözümüz üstüne."

Sadet Civil, çocuklarına gözü gibi baktığını, bütün gününü onların ihtiyaçlarını karşılamakla geçirdiğini belirterek, çocuklarını bırakıp bir yere gitmekte zorlandığını kaydetti.

- Engelli çocukları için maaş alıyor

Devletin kendilerine sahip çıktığını ve engelli çocukları için maaş aldığını belirten Civil, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'e de teşekkür etti.

Ailenin ilk çocuğu olan Melek Civil de annelerinin tüm zorluklara rağmen kendisi ve kardeşlerine çok iyi baktığını kaydetti. Annesinin Anneler Günü'nü kutlayan Civil, "Allah ondan razı olsun. O olmasaydı bize kim bakar ki?" ifadelerini kullandı.

- "Bütün övgüleri hak ediyor"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de Sadet Civil'in "yılın annesi" ödülünü fazlasıyla hak ettiğini vurguladı. Civil'in sadece yılın değil yüzyılın annesi olarak bütün övgüleri hak ettiğinin altını çizen Karadeniz, açıklamada şunları kaydetti:

"Devletimiz kendilerine maaş bağlamış, belediye olarak biz de hem daim yanındayız. Sadet annemizin bu imtihanını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Başta Sadet annemiz olmak üzere tüm annelerimizin, anneler gününü tebrik ediyorum."

Başkan Karadeniz ve eşi Nilgün Karadeniz tarafından Sadet Civil'e "Yılın Değil, Yüzyılın Annesi" imzalı plaket ve çiçek verildi.

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Küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi Sadet Civil

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