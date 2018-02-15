Hayatlarında ilk kez bowling oynadılar

Gümüşhane Belediyesi, hayatında hiç bowling oynamamış kadınları Belediye Sosyal Yaşam Merkezinde misafir etti, onlar için bowling salonunda mini turnuva düzenledi.

Gümüşhane Belediyesine bağlı olarak bir yıldır faaliyet gösteren Aile Yaşam Merkezi, Belediye Başkanı Ercan Çimen’in eşi Gülsen Çimen’in öncülüğünde daha önce hiç sinemaya gitmeyen kadınları sinemayla buluşturmanın ardından bu kez de hayatlarında hiç bowling oynamamış kadınlara bowling oynama imkanı sağladı.

Gümüşhane Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda yeniden düzenlenerek hizmete sokulan ve Gümüşhane’yi sinemasız iller kategorisinden çıkaran Sema Doğan Parkındaki Sosyal Yaşam Merkezinde bulunan bowling salonunda ağırlanan kadınlara Aile Yaşam Merkezi yetkilileri tarafından çiçek takdim ederek çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Görevlilerin sürekli gerçekleştirdikleri mahalle ziyaretleri sırasında belirlenen yaklaşık 20 kadın, araçlarla evlerinden alınarak Sema Doğan Parkı Sosyal Yaşam Merkezinde gönüllerince bir gün geçirmeleri sağlandı. Bowling oyunuyla ilgili kısa bilgi verilen kadınlar daha sonra teker teker atış yaptı.

Aile Yaşam Merkezinin Gümüşhane’de kapısı çalınmadık kapı bırakmamak üzere eşi Gülsen Çimen’le birlikte yaşlı, bakıma muhtaç, engelli aileleri ziyaret ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Ercan Çimen, sürekli etkinlik düzenleyen merkezin son olarak kadınları bowling oynamaya getirdiğini, bu tür etkinliklerinin aralıksız devam edeceğini, gönüllere dokunmaya devam edeceklerini söyledi.