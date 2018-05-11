Hayatlarında ilk kez deniz gördüler

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un ilçelerinin kırsallarında yaşayan ve ömürleri boyunca hiç denizi görmeyen çocuklar, 'Samsunum-1' gemisiyle deniz turu attı.

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA), denizlerdeki kirliliğin azaltılmasına yönelik olarak yaptığı etkinlikler kapsamında hayatlarında hiç deniz görmemiş Ayvacık Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu'ndan 105 öğrenci için tur düzenledi. Samsunum-1 gemisiyle denize açılan öğrenciler, büyük heyecan ve unutulmaz anlar yaşadı.

Etkinlik hakkında bilgi veren TURMEPA Proje Koordinatörü Damla Balçık, “TURMEPA’nın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ortaklaşa düzenlemiş olduğu bir etkinliktir. Amacımız denizi hiç görmemiş öğrencileri denizle buluşturmaktır. Ayvacık Atatürk İlkokul ve Ortaokulu'ndan 105 öğrencimizi denizle buluşturduk. Aynı zamanda deniz ile ilgili bilgiler, atıklar, çöp sorunlarını ve deniz canlılarının yaşadıkları sıkıntılar hakkında çocukları bilgilendirdik. Bunları da eğlenerek anlatıyoruz” dedi.

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