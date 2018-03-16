Hayatlarını hiçe saydılar

Çorlu’da yapımı süren kapalı pazaryeri inşaatında çalışan işçiler hayatlarını hiçe sayarak güvenlik önlemi almadan çatıdaki çalışmalarını sürdürdü.
Çorlu Belediyesi tarafından Çetin Emeç Bulvarı üzerinde yaptırılan Atakent Kapalı Pazaryeri inşaatında çalışan işçilerin çatı demirlerini boyarken hiçbir güvenlik almamaları dikkat çekti. Pazaryeri inşaatında görev yapan yüklenici firma personelinin tehlikelere aldırış etmeden hiçbir güvenlik önlemi olmaksızın yaptıkları çalışma kameralara yansıdı. Güvenlik önlemi olmadan çatı demirlerini boyayan işçilerin çalışmaları devam etti.
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