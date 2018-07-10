Hayatta olmayan babasına 5 bin lirayı aşkın su borcu çıktı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 29 yıl önce yaşamını yitiren, oturduğu evi ise 1996'da belediye tarafından yıkılıp, parka dönüştürülen Ahmet Coşkun'a, 2006 yılından 750 metreküp su kullanıldığı gerekçesiyle 1586 liralık borç çıkarıldı. Ahmet Coşkun'un oğlu Şükrü Coşkun (60), borcun gecikme ücretiyle birlikte 5 bin lirayı geçtiğini belirterek, "Tam Aziz Nesin'lik olay. Ölmüş bir insan, Bayır Mezarlığı'nda yatarken, 750 ton su kullanmış" dedi. Manavgat Belediyesi'nce 1996 yılında Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde yaptırılacak Asım Okur Parkı için 1989'da yaşamını yitiren, 2'si erkek 8 çocuğu bulunan Ahmet Coşkun'a ait 2 katlı cumbalı ev kamulaştırıldı. Kamulaştırmanın ardından Ahmet Coşkun'un varislerine belediyeye ait başka yer verildi ve ev yıkıldı. 'Bütünşehir Yasası'nın devreye girmesiyle 2014 yılı mahalli idareler seçimlerinin ardından Manavgat'ta altyapı ve su, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASAT'a devredildi. Geçen hafta Ahmet Coşkun'un oğlu Mahmut Coşkun'un evine giden ASAT görevlileri, ölen babalarının, belediye tarafından park yapılmak amacıyla yıkılan evlerinin su aboneliğinden kaynaklanan borcu olduğunu belirterek, görüşmeye davet etti.

2006'DAN SU BORCU ÇIKTI ASAT'a görüşmeye giden Ahmet Coşkun'un küçük oğlu Şükrü Coşkun, kendisine verilen fatura dökümleriyle şaşkınlık yaşadı. ASAT'tan verilen dökümlerde, Ahmet Coşkun adına olan abonelikten 2006 yılında 750 metreküp su kullanıldığı ve 1586 lira 82 kuruş borç olduğu kaydedildi. 2015'e kadar açık ve aktif görünen abone numarasının diğer yıllara ait su tüketimi olmadığı belirtildi. ASAT görevlileri, 2014 yılında ilçeye geldiklerini, ondan önceki bütün kayıtları Manavgat Belediyesi'nden devraldıklarını belirterek, Şükrü Coşkun'a ilçe belediyesine gitmesini tavsiye etti. 'SU SAATLERİNİ OKUYAN PERSONEL EMEKLİ OLDU' Şükrü Coşkun, babasının 1989 yılında öldüğünü, abone numarasının olduğu evin ise Manavgat Belediyesi tarafından 1996 yılında kamulaştırılarak yıkılıp, park yapıldığını söyledi. Manavgat Belediyesi'ne giderek, olayı anlatan Coşkun'a belediye yetkilileri, 1996 yılında su saatlerini okuyan personelin emekli olduğunu, bu kişiye ulaşarak, durumun ne olduğunu soracaklarını ve hata varsa mutlaka düzelteceklerini söyledi.