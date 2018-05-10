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Haydar Aliyev doğumunun 95. yılında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 11:51 | Son Güncelleme

Azerbaycan'ın ulusal lideri Aliyev'in Fahri Hiyaban'da bulunan kabri, ziyaretçi akınına uğradı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, doğumunun 95. yılında başkent Bakü'de ve ülke genelinde anıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'daki mezarını ziyaret ederek, burada düzenlenen törene katıldı. Azerbaycan milli marşının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Aliyev, Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bıraktı.

Aliyev'in eşi Mehriban Aliyeva ve diğer aile üyelerinin de hazır bulunduğu törene, Başbakan Novruz Memmedov ve Meclis Başkanı Oktay Esedov da iştirak etti.

Resmi törenin ardından Fahri Hiyaban halkın ziyaretine açıldı. Binlerce Azerbaycanlı, Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, daha sonra Bakü'ye yakın Kale kasabasında Haydar Aliyev'in anısında oluşturulan ormana ağaç dikti.

Sovyetler Birliği döneminde 1969-1982 yıllarında Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreterliği, bağımsızlık kazanıldıktan sonra 1993-2003 yıllarında Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Haydar Aliyev, ülkede ulusal lider olarak kabul ediliyor. 12 Aralık 2003'te tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybeden Haydar Aliyev, doğum ve vefat yıl dönümlerinde tören ve etkinliklerle anılıyor.

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