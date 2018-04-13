Haydar Aliyev, doğumunun 95. yılında Erzurum’da anıldı

Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev, doğumunun 95. yılında Erzurum’da Atatürk Üniversitesinde düzenlenen “Haydar Aliyev ve Türk Dünyası” adlı uluslararası sempozyumda anıldı.
Azerbaycanlıların gönlünde unutulmaz bir yeri olan Haydar Aliyev, doğumunun 95. yılında, Atatürk Üniversitesinde anıldı. Atatürk Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi ve Azerbaycan Diller Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği sempozyum Nene Hatun Kültür Merkezinde gerçekleşti.
Sempozyum öncesinde Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Nahcivan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muharremov Salih Haydaroğlu, Haydar Aliyev adına düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.
"Sovyetler Birliğinde denge unsuruydu"
Haydar Aliyev’in Türk milleti için büyük bir devlet ve siyaset adamı olduğunu vurgulayan Vali Seyfettin Azizoğlu, "Büyük Türk milleti tarihinin her döneminde büyük liderler yetiştirmiştir bu liderlerden birisi de komşumuz Azerbaycan’daki Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’dir. Sovyetler Birliğinin son döneminde de Haydar Aliyev Sovyetler Birliğinde denge unsuruydu. 15 Sovyet Cumhuriyetinde bir denge unsuru olarak kendinden ve politikalarından bahseden, kendini ortada gösteren büyük bir devlet ve siyaset adamıydı. Azerbaycan’ın bağımsızlığıyla birlikte Azerbaycan’da demokrasinin kesintiye uğradığı dönemde Azerbaycan’ın başına geçiyor. Azerbaycan’da demokrasinin kesintisiz sağlamakla birlikte aynı zamanda ortaya koyduğu devlet düzeni ile birlikte Azerbaycan’ın bölgede gelişme kalkınma ve huzur içerisinde olmasını temin etmiştir. Karabağ’da Hocalı’da Ermenilerin yaptığı zulüm halen hatırlardan çıkmamaktadır. Biz isteriz ki Ermenistan’da bu bölgede barış içerisinde huzur içerisinde yaşasın onlarla da barış içerisinde bir komşuluk ilişkileri içerisinde bir münasebetimiz olsun. Türk millete tarihinin zor zamanlarında böyle devlet adamları çıkarma özelliğine sahiptir. Aliyev’e de Allah’tan rahmet diliyorum. Bundan sonra da Azerbaycanlı yöneticilerin onun izinde bölgenin barışını ve huzurunun kalıcı olmasına katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.
Azerbaycan Türkiye Büyük Elçisi Hazar İbrahim ise Haydar Aliyev’in Azerbaycan’ın ulu önderi olduğunu ifade ederek, "Burada Atatürk Üniversitesinde ulu önder Haydar Aliyev’in doğum yıldönümü için sempozyum yapılması çok güzel bir davranıştır. Atatürk Türkiye’nin ulu önderidir Haydar Aliyev de Azerbaycan’ın ulu önderidir. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum ve inanıyorum ki bu gibi sempozyumlar sayesinde Türkiye Azerbaycan kardeşliği daim olacaktır. Haydar Aliyev’in 95. doğum yıldönümünü kutlarım" dedi.
"Gönüllere taht kuran bir devlet lideri"
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, "Tek millet 2 devlet ülküsüne gönül veren değerli dostlar Türk dünyasının bilge liderini Haydar Aliyev’in 95. yaş günü anısına böyle bir program düzenlenmiş olan Atatürk Üniversitesi Rektörü’ne teşekkürlerimi sunuyorum. Her milletin kendine has liderleri vardır. Biliyoruz ki Azerbaycan halkının çok önemli devlet adamlarından biri Haydar Aliyev. Türk dünyasına gönül vermiş gerek Türkiye Cumhuriyetinde gerek Azerbaycan’da halklar arasında gönüllere taht kuran bir devlet lideri. Biz de bu isimlerin yaşatılması adına ve dostlukların daim olması adına Erzurum’da Büyük bir Haydar Aliyev Parkı yaparak hizmete soktuk. Burada büyük bir caddemize de Azerbaycan-Bakü Caddesi ismi vererek bu dostlukları yaşatmak istedik" dedi.
Böyle bir programa ev sahipliği yapmanın gurur verici olduğunu ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Kurucu lider Haydar Aliyev adına yapılan bu sempozyumun üniversitemizde yapılmasından dolayı mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Azerbaycan’da ve Türk dünyasında çok önemli yer edinmiş değerli devlet adamı Haydar Aliyev adına düzenlenen bilimsel ve kültürel kaynaşmaya vesile olan bu uluslararası anlamlı toplantının bir ayağını da üniversitemizde gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kaydetti.
Nahcivan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muharremov Salih Haydaroğlu ise, "Haydar Aliyev doğduğunda Türk dünyası için çok önemli bir şahsiyet olmuştur. Azerbaycan anayasası kabul edildiğinde Azerbaycan’ın resmi Azerbaycancadır diye madde koydurmuştur. Bunun sebebi onun öz diline olan sevgisiydi. Bizim milli bayramlarımız milli günlerimiz Haydar Aliye sayesinde yaşatıldı. Böyle bir sempozyum düzenleyen Atatürk Üniversitesine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Açılış konuşmalarının ardından Haydar Aliyev’in hayatını anlatan slayt gösterimi yapıldı, ardından sempozyuma geçildi.
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