Haydar Aliyev, doğumunun 95. yılında Erzurum’da anıldı

Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev, doğumunun 95. yılında Erzurum’da Atatürk Üniversitesinde düzenlenen “Haydar Aliyev ve Türk Dünyası” adlı uluslararası sempozyumda anıldı.

Azerbaycanlıların gönlünde unutulmaz bir yeri olan Haydar Aliyev, doğumunun 95. yılında, Atatürk Üniversitesinde anıldı. Atatürk Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi ve Azerbaycan Diller Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği sempozyum Nene Hatun Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Sempozyum öncesinde Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Nahcivan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muharremov Salih Haydaroğlu, Haydar Aliyev adına düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

"Sovyetler Birliğinde denge unsuruydu"

Haydar Aliyev’in Türk milleti için büyük bir devlet ve siyaset adamı olduğunu vurgulayan Vali Seyfettin Azizoğlu, "Büyük Türk milleti tarihinin her döneminde büyük liderler yetiştirmiştir bu liderlerden birisi de komşumuz Azerbaycan’daki Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’dir. Sovyetler Birliğinin son döneminde de Haydar Aliyev Sovyetler Birliğinde denge unsuruydu. 15 Sovyet Cumhuriyetinde bir denge unsuru olarak kendinden ve politikalarından bahseden, kendini ortada gösteren büyük bir devlet ve siyaset adamıydı. Azerbaycan’ın bağımsızlığıyla birlikte Azerbaycan’da demokrasinin kesintiye uğradığı dönemde Azerbaycan’ın başına geçiyor. Azerbaycan’da demokrasinin kesintisiz sağlamakla birlikte aynı zamanda ortaya koyduğu devlet düzeni ile birlikte Azerbaycan’ın bölgede gelişme kalkınma ve huzur içerisinde olmasını temin etmiştir. Karabağ’da Hocalı’da Ermenilerin yaptığı zulüm halen hatırlardan çıkmamaktadır. Biz isteriz ki Ermenistan’da bu bölgede barış içerisinde huzur içerisinde yaşasın onlarla da barış içerisinde bir komşuluk ilişkileri içerisinde bir münasebetimiz olsun. Türk millete tarihinin zor zamanlarında böyle devlet adamları çıkarma özelliğine sahiptir. Aliyev’e de Allah’tan rahmet diliyorum. Bundan sonra da Azerbaycanlı yöneticilerin onun izinde bölgenin barışını ve huzurunun kalıcı olmasına katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Azerbaycan Türkiye Büyük Elçisi Hazar İbrahim ise Haydar Aliyev’in Azerbaycan’ın ulu önderi olduğunu ifade ederek, "Burada Atatürk Üniversitesinde ulu önder Haydar Aliyev’in doğum yıldönümü için sempozyum yapılması çok güzel bir davranıştır. Atatürk Türkiye’nin ulu önderidir Haydar Aliyev de Azerbaycan’ın ulu önderidir. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum ve inanıyorum ki bu gibi sempozyumlar sayesinde Türkiye Azerbaycan kardeşliği daim olacaktır. Haydar Aliyev’in 95. doğum yıldönümünü kutlarım" dedi.