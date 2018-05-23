Haydar Aliyev'in doğumunun 95. yıldönümü

Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov, "Güçlü Türk devleti ve onun yanında kardeş Azerbaycan olsun. Bilin ki Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanında." dedi.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev doğumunun 95. yılında anıldı.
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'in ev sahipliğinde büyükelçilikte düzenlenen anma programında Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin ve diğer ilgililer, Haydar Aliyev büstüne kırmızı güller bıraktı.
Programda Haydar Aliyev'in hayatının son günlerini konu alan, yapımcılığını Azerbaycan Lider Televizyonu editörlerinden Elnur Niftaliyev'in üstlendiği "Unudulmaz" belgesel filminin tanıtımı da yapıldı.
Azerbaycan Büyükelçisi İbrahim, yaptığı açıklamada, "Bugün biz, ulu önder rahmetli Haydar Aliyev hakkındaki filmi izleyeceğiz. Haydar Aliyev Azerbaycan tarihinde büyük rol oynuyor, ulu önderimizdir. Azerbaycan devletinin ortaya çıkmasında çok büyük rol oynamıştır. Bugün hem burada bulunanlar hem dışarıdan gelen herkes onun hayat yolunu izleyecekler." dedi.
Azerbaycan Diaspora Bakanı Muradov da merhum Cumhurbaşkanı Aliyev'in Türkiye'ye her zaman iyi yaklaşımda bulunduğunu belirterek, Türkiye ile beraber çalışırlarsa başarı elde edeceklerini vurguladı.
Türkiye'nin Azerbaycanlılar için vatan olduğunu dile getiren Muradov, "Bundan dolayı Türkiye'de diaspora teşkilatçılığı yapmıyoruz. Allah sizden razı olsun. Ben isterdim ki işgal altındaki topraklarımız kurtulsun. Umarım Türk askerimiz şehit vermez. Bizim Türk halkımız şehitler vermesin. Nasıl ki sizler teröre karşı savaşıyorsanız ben inanıyorum ki bunu sonucu olarak daha büyük ve güçlü Türk devleti ve onun yanında kardeş Azerbaycan olsun. Bilin ki Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanında." ifadelerini kullandı.
Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ünüvar da Aliyev'le bir kez görüşme fırsatı bulduğunu anlattı.
Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattından 3 milyar varile yakın petrol aktığını söyleyen Ünüvar, şöyle konuştu:
" 'Ya Türkiye'den geçecek ya da yapılmayacak' demişti. O akan petrol, hem Azerbaycan'ı hem Türkiye'yi kısmen de Gürcistan’ı stratejik bir konuma getiriyor. O gün verdiği karar, bugün hem Türkiye'de hem Azerbaycan’da çok büyük hayırla yad ediliyor. Haydar Aliyev’in bıraktığı bayrak, inşallah İlham Aliyev ile daha da yukarıya gider. Yeni nesil inşallah Haydar Aliyev'den ilham alacaktır."
- "Yaşasaydı büyük ölçüde Karabağ sorunu çözülebilirdi"
Eski TBMM Başkanı Çetin de Aliyev hakkında saatlerce konuşabileceğini, kendisiyle son günlerine kadar çok sık görüştüklerini aktardı.
Aliyev'in yaptığı en büyük işin Ermenistan ile ateşkesi sağlaması olduğunu dile getiren Çetin, "Acılı günlerden bugünlere gelinmesi inanılmaz. O ateşkes Azerbaycan'ın gelişmesini sağladı. Bugünleri görmek inanılmaz bir şey. Haydar Bey barışı sağlamaya çalışıyordu. Yaşasaydı büyük ölçüde Karabağ sorunu çözülebilirdi. Bugün de büyük çabalar gösteriliyor." ifadelerini kullandı.
"Unudulmaz" filminin yapımcısı Niftaliyev de belgesel filmde, Aliyev'in son günlerinin konu alındığını, hatta ABD'de de tedavi gördüğü esnada doktorlara Türkiye sevgisinden bahsettiğine ilişkin detayların da bulunduğunu anlattı.
Bu arada, Merhum Cumhurbaşkanı Aliyev'in 95. doğum günü dolayısıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gönderdiği çelenk büyükelçilikteki Aliyev büstünün yanına konuldu.
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