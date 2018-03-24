Haydaran İçme Suyu İsale Hattında incelemeler yapıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçe protokolü üyeleri tarafından Haydaran İçme Suyu İsale Hattında bir takım incelemelerde bulundu.

Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, STK temsilcileri, ilçede bulunan bazı mahalle muhtarları ve vatandaşlar, 80 Milyon TL’ye tamamlanan Haydaran içme suyunun hazır sudan daha kaliteli bir su olduğunu vurguladı. Ferhat’ın, Şirin için dağları delmesi gibi su için dağları deldiklerini belirten Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, “Ekip arkadaşlarımızla beraber elimizden gelen tüm çabayı göstererek Kahta ilçemizi Haydaran suyuna kavuşturduk. Bu Haydaran Suyu Projesini gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Kahta Belediyesi her ay yaklaşık 800 bin TL elektrik parası ödüyordu. Kahta’da elektrikler kesildiğinde halkımıza su veremiyorduk, şimdi vatandaşlarımız elektrik parasından kurtuldu. Kahta’ya saniyede 600 litre su veriyoruz. Haydaran suyu Kahta’nın 50 yıllık su ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede. Haydaran içme suyu ilçe merkezine, Bölükyayla ve Akıncılar beldeleri ile bazı çevre köylerine gidiyor” dedi.

Kahta ilçesini Türkiye’nin en güzel ilçesi haline getirmek olduğunu anlatan Toprak, “Kahta için sahil yolu, marina ve Horik Mahallesinde park projelerimiz var. Halkımız yaptığımız su, yol, seyir tepesi ve diğer tüm çalışmalarımızı görüyor. Sahil Yolu Projesinin tamamlamasıyla beraber Kahta’nın cazibesi daha da artacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef koyduğu 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla tüm teşkilatımızla beraber durmadan çalışıyoruz. Hedefimiz AK Parti’nin oylarını yüzde 90’ın üzerine çıkarmak. Bizler şimdiye kadar 7 tane ödül alarak ilçemizin adını her yerde duyurduk. Bu yapılan hizmetlerde bizlere büyük destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman milletvekilleri, Adıyaman Valisi Nurullah Kalkancı, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ve AK Parti il ve ilçe teşkilatına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Göreve geldiğinde su ile ilgi şikayetlerle karşılaştığını belirten Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, “Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ile su ile ilgili görüştüğümüzde Haydaran Suyu Projesinden bahsetmişti. 17 Kilometre uzanan suyumuzun ihalesi yapılarak bugüne geldik. Elektrik kesintilerinden ve pompaların arızalanmasından halkımız çok etkileniyordu. Yaz aylarında insanların en fazla ihtiyaç duyduğu şey sudur. Belediye birkaç pompa fazla getirerek Kahta’yı susuz bırakmadı. Vatandaşı susuz bırakmamak gerekiyordu ama çok ciddi manada elektrik faturası geliyordu. Sonuç itibarıyla baştan sonuna kadar herkes bu işi çok ciddi takip etti” diye konuştu.