Haydarpaşa Garı'nda erken ve genç Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar bulundu

Restorasyon çalışmalarının sürdüğü Haydarpaşa Garı’nda bir süre önce arkeolojik kazılara başlandı. Haydarpaşa Köprüsü’nün yıkılmasının ardından başlayan kazılar, peronların olduğu noktada sürdürülüyor. Rayların arasında yer alan Haydar Baba Türbesi çevresinde başlatılan çalışmalar, İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü’nce yürütülüyor. Rayların altında sürdürülen arkeolojik kazı, yaklaşık 50 kişiden oluşan ekiple devam ediyor. Kazılarda erken ve geç Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar bulunduğu öğrenildi. Rayların altındaki tarihin eski liman şehrine ait olduğu değerlendiriliyor. Sadece rayların altında degil, 300 dönümlük bir alan içinde farklı noktalarda buluntular olduğu kaydedildi.

HAYDARPAŞA GARI YOLCULARINA YIL SONUNDA KAVUŞUYOR

Öte yandan tren yolculuklarının simgesi ve filmlere konu olan, 1908’den bu yana faaliyetini sürdüren tarihi Haydarpaşa Garı’nda geri sayım başladı. Yıl sonunda hizmete girmesi beklenen garın çatısı başta olmak üzere pek çok bölümünde restorasyon çalışmaları sürüyor. Garın yıl sonuna doğru yeniden eski görkemli günlerine döndürülmesi hedefleniyor.