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Haydarpaşa Garı'nda yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 16:39 | Son Güncelleme

Haydarpaşa Garı'nda boş vagonlarda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yoğun müdahale ile alevleri kontrol altına aldı. müdahale diyor.

Haydarpaşa Garı'nda yangın!

Haydarpaşa garındaki boş vagonlarda saat 16.15 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi Haydarpaşa garına geldi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
yaka yaka bitiremediniz
insaat firmalari ihaleye girmek icin yakiyor bence
Bu garın da başına gelmeyen kalmadı
bu Haydarpaşa'da kaçıncı yangın kesin belli orada AVM yapacaklar
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