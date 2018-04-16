HAYDARPAŞA GARINDA VAGONLARDA YANGIN ÇIKTI 

* TCDD:
"Hurda kesimi yapılırken oksijen kaynağından kaynaklı yangın çıkmıştır"
Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
Haydarpaşa garında boş vagonlarda yangın çıktı.
Kadıköy Haydarpaşa garındaki kullanılmayan boş vagonlarda saat 16.15 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi Haydarpaşa garına geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 'nden yapılan açıklamada, "Haydarpaşa Depo Sahasında bulunan ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na teslim edilen hurda yolcu vagonlarının MKEK tarafından hurda kesimi yapılırken oksijen kaynağından kaynaklı vagonlarda yangın çıkmıştır" denildi.
Görüntü Dökümü;
----------
-Yangından görüntüler
-İtfaiyenin müdahalesi
-Görgü tanıkları ile röp.
-Yanan vagon
-Detaylar
Macron'un Türkiye iddiasına Rusya'dan cevap: Operasyon bizi bölmedi
Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi
Yunan Bakan'dan 8 darbeci asker hakkında skandal açıklama
Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi
Son dakika! İstanbul'daki fabrikada korkutan yangın
İç çamaşırlarıyla sokakta! Siz bir de arkasını görün
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ege uyarısı: Askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir
Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti
Rusya'nın görünmeyen yüzü
Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme
Okuyucu Yorumları 0 yorum