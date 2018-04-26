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- HAYDARPAŞA GARI'NDAKİ YANGININ İZLERİ SİLİNİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 10:14 | Son Güncelleme

  * Restorasyon sonrası tarihi binanın iki kulesi göründü Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA İstanbul'un simgelerinden Haydarpaşa Garı'nda çıkan yangın sonrası başlatılan restorasyonda tarihi binanın iki kulesindeki çalışmalar tamamlandı.

* Restorasyon sonrası tarihi binanın iki kulesi göründü

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA
İstanbul'un simgelerinden Haydarpaşa Garı'nda çıkan yangın sonrası başlatılan restorasyonda tarihi binanın iki kulesindeki çalışmalar tamamlandı. Yenilenen kuleler, üzerinde bulunan iskelelerin sökülmesiyle ortaya çıktı. Yıllardır kapalı olan tarihi Haydarpaşa garında peronlarda bekleyen eski banliyö trenleri de başka alanlara alındı.

2016 YILINDAN BU YANA RESTORASYON SÜRÜYOR
Kadıköy'de bulunan tarihi Haydarpaşa garında 28 Kasım 2010 tarihinde yangın çıkmıştı. Çıkan yangında çatı tamamen kuleler de kısmen zarar görmüştü. Yangın sonrası Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarihi garın orijinal haline sadık kalarak restorasyon süreci başlatmıştı. Kadıköy Belediyesi'nin de onay verdiği süreç sonrası anıtlar kurulu kararıyla tüm binanın restore edilmesine karar verilmişti. Bu amaçla çalışmalar 2016 yılı içinde başlamıştı.

HER YERİ ELDEN GEÇİRİLİYOR
109 yıldır ayakta olan tarihi binada restorasyon tüm hızıyla sürüyor. 2010 yılında çıkan yangında büyük hasar gören tarihi binanın simgelerinden deniz tarafından bulunan iki kulesindeki çalısmalar geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Üzerlerinde bulunan iskelelerinin sökülmesiyle binanın kuleleri ortaya çıktı. Restorasyon sırasında binanın çatıdan bodrum kata kadar bütün bölümleri elden geçiriliyor. Ayrıca binada hasar gören vitray camlar da aslına uygun olarak yenilecek. Öte yandan hızlı tren hattı sebebiyle yıllardır peronlarda bekleyen eski banliyö trenleri de başka alanlara çekildi. Peronlar boşaltıldı.

CEPHANELİK OLARAK KULLANILIRKEN HASAR GÖRMÜŞTÜ
Haydarpaşa garı 1908 yılında İstanbul-Bağdat demiryolu hattının başlangıç istasyonu olarak inşaa edildi. Garın ön tarafına tren ile gelen ticari malzemelerin, yükleme ve boşaltma işlemlerini gerçekleştirmek üzere mendirek inşa edilmişti. Tarihi binada yapılan restorasyon ilk değil. 1.Dünya savaşı sırasında cephanelik olarak kullanılan binada çıkan yangın sonucu büyük ölçüde hasar görmüş ve tamir edilmişti. 1979 yılında ise Haydarpaşa Garı önlerinde kaza yaparak yanmaya başlayan ve infilak eden Romen bayraklı Indepententa adlı tankerde yükselen alevlerin ısısıyla binanın vitray camları hasar görmüş ve tamir edilmişti. 1983 yılında binanın iki kulesinin de tamirat yapılmıştı.

Görüntü Dökümü:
HAVADAN GÖRÜNTÜLER
-Haydarpaşa Garı
-Kulelerden görüntü
-Detaylar

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