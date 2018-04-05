Haydarpaşa Hastanesi'nin yan tarafındaki otoparkta araç yangını

İSTANBUL (AA) - Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yan tarafında bulunan katlı otoparkta park halindeki bir otomobil yandı.

Alınan bilgiye göre, otoparkın ikinci zemin katında park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.