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Haydarpaşa Hastanesi'nin yan tarafındaki otoparkta araç yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 23:00 | Son Güncelleme

Haydarpaşa Hastanesi'nin yan tarafındaki otoparkta araç yangını

İSTANBUL (AA) - Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yan tarafında bulunan katlı otoparkta park halindeki bir otomobil yandı.

Alınan bilgiye göre, otoparkın ikinci zemin katında park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

İşte yangının bilançosu! Son açıklama geldiİşte yangının bilançosu! Son açıklama geldi
Hastane yangınında yine aynı soru!Hastane yangınında yine aynı soru!
Yangından kaçış anı kameradaYangından kaçış anı kamerada
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hastane otopark yangın

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