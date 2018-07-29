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 HAYDARPAŞA'DA RAYLARIN ALTINDAN TARİH ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 09:43 | Son Güncelleme

  * Haydarpaşa'da arkeolojik kazılar başladı.

* Haydarpaşa'da arkeolojik kazılar başladı. Çalışmalar yaklaşık 50 kişiden oluşan ekiple devam ediyor.
* Rayların altındaki kalıntıların eski liman şehrine ait olduğu değerlendiriliyor.

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL DHA
İstanbul'un simgelerinden, filmlere konu olan 110 yıllık Haydarpaşa Garı'nda 2015 yılında başlayan restorasyon çalışmaları sürerken peronların olduğu kısımda ve rayların altında arkeolojik kazılar başladı.

ESKİ LİMAN ŞEHRİNE AİT KALINTILAR
Restorasyon çalışmalarının sürdüğü Haydarpaşa Garı'nda bir süre önce arkeolojik kazılara başlandı. Haydarpaşa Köprüsü'nün yıkılmasının ardından başlayan kazılar, peronların olduğu noktada sürdürülüyor. Rayların arasında yer alan Haydar Baba Türbesi çevresinde başlatılan çalışmalar, İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü'nce yürütülüyor. Rayların altında sürdürülen arkeolojik kazı, yaklaşık 50 kişiden oluşan ekiple devam ediyor. Kazılarda erken ve geç Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar bulunduğu öğrenildi.
Rayların altındaki tarihin eski liman şehrine ait olduğu değerlendiriliyor. Sadece rayların altında degil, 300 dönümlük bir alan içinde farklı noktalarda buluntular olduğu kaydedildi.

HAYDARPAŞA GARI YOLCULARINA YIL SONUNDA KAVUŞUYOR
Öte yandan tren yolculuklarının simgesi ve filmlere konu olan, 1908'den bu yana faaliyetini sürdüren tarihi Haydarpaşa Garı'nda geri sayım başladı. Yıl sonunda hizmete girmesi beklenen garın çatısı başta olmak üzere pek çok bölümünde restorasyon çalışmaları sürüyor. Garın yıl sonuna doğru yeniden eski görkemli günlerine döndürülmesi hedefleniyor.

ÇALIŞMALAR İKİ ETAP HÂLİNDE SÜRÜYOR
Haydarpaşa Garı'nın restorasyon çalışmaları iki etap hâlinde sürüyor. Birinci etapta gar binasının çatısı, bekleme salonu ve yıpranan dış cephe taşları restore ediliyor. İkinci etapta ise büro hizmetleri olarak kullanılan diğer bölümler, ahşap işleri, sonradan olan eklentilerin kaldırılması, bina içi onarımların yapılması ve elektrik ısıtma ve su tesisatının yapım işleri sürüyor.

TARİHİ GAR YILI SONUNA DOĞRU AÇILACAK
TCDD yetkililerinden alınan bilgiye göre 2015 yılında başlayan çalışmaların tamamlanmasıyla, yıl sonuna doğru tarihi gar binasının yolcu hizmetlerinin tüm bölümlerinin açılacağı bildirildi. Çalışmaların sonunda garın onaylı projeye uygun olarak aslına uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

Görüntü Dökümü:
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-Arkeolojik çalışmanın havadan görüntüsü
-Peronlarda ve raylarda yapılan çalışmalardan detaylar
-Garın içinden ve çevresinden devam eden çalışmalar
-Kazı alanından görüntüler
-Kazıdan fotoğraflar
-Muhabir anonsları( Özgür Deniz Kaya)
-Detaylar

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Haydarpaşa'da rayların altından tarih çıktı Haydarpaşa'da rayların altından tarih çıktı 
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