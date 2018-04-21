Haydi çocuklar 23 Nisan’da Odunpazarı’na

Odunpazarı Belediyesi, aydınlık Türkiye’nin geleceği çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı şölen havasında geçirsin diye Odunpazarı Meydanı’nda bir dizi etkinlik düzenliyor.
Odunpazarı Belediyesi, her sene olduğu gibi 2018 yılında da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını şölen havasında kutlayacak. 23 Nisan Pazartesi günü Odunpazarı Meydanında gerçekleşecek olan etkinliklerde; çocuk tiyatroları, şiirler, yüz boyama, sihirbaz ve jonglör gösterileri, şişme oyun parkı ile çocuklara özel konserler olacak. Etkinlikler saat 13.00’te başlarken, gün boyu devam edecek. Çocuklar için birçok sürprizin de yer alacağı etkinliklerle, çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutlayacak.
Odunpazarı Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları 23 Nisan Çocuk Korosu Konseri ile devam edecek. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşecek olan konser, saat 20.00’de başlayacak.
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