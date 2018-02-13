‘Haydi Çocuklar Camiye’ projesinde 3 bine yakın çocuk cemaatle namaz kıldı

Çocuklara camiye gitme alışkanlığı kazandırma amacıyla yapılan ‘Haydi Çocuklar Camiye’ projesinde Türkiye genelinde 3 bine yakın çocuğun 5 vakit namazı camide kıldığı belirtildi.
Türkiye genelinde gerçekleştirilen ‘Haydi Çocuklar Camiye’ projesi ile 6-13 yaş arası erkek çocuklar camiye alıştırılıp 5 vakit namazın camide cemaatle kılınması teşvik edildi. Çocuklara cemaatle namaz kılmanın hazzı yaşatılıp Müslümanların birlik ve beraberlik şuurunu anlamaları ve hayatlarına tatbik etmeleri sağlandı. Yetkililerin açıklamasına göre 2 bin 880 çocuğun kayıt yaptırdığı proje ile 25 ildeki 212 cami, proje ortağı 32 sivil toplum kuruluşunun da desteğiyle gerçekleştirildi.
625 çocuk tam puan aldı
haydicocuklarcamiye.com sitesinde belirtilen camilerde 10 gün boyunca 5 vakit namaza gelen çocukların her vakit namazı için ve ezberledikleri Hadis-i Şerifler için verilen puanlar neticesinde 625 çocuk tam puan aldı.
Katılımcılar törenle ödüllendirildi
Proje sonunda puanlarına göre ödüle hak kazan katılımcılar, düzenlenen törenlerle ödüllendirildi. Çocuklar, aileleri ve vatandaşların memnun kaldığı gözlenen projenin ilerleyen dönemlerde daha geniş kapsamlı olarak planlanması ve uygulanması yönünde talepler geldiği ifade edildi.
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