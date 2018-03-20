Haydi ücretsiz fidana

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında dağıtılacak 35 bin bedelsiz fidanlar için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre; Eskişehir’de ilk dağıtım 21 Mart günü Orman Bölge Müdürlüğü önünde yapılacak. Değişik türlerde 4 bin adet fidan dağıtılacak. Ayrıca 23-27 Mart tarihleri arasında şehrin muhtelif yerlerinde 5 ayrı noktada 10 bin fidan daha dağıtılacak. Böylece bir hafta içinde halka dağıtılan fidan miktarı 14 bin adet olacak. Afyonkarahisar ilinde ise 21 Mart haftasında 21 bin fidan dağıtılması planlanıyor.

21 Mart Dünya Ormancılık günü ve fidan dağıtımları hakkında bir açıklama yapan Orman Bölge Müdürü Recep Temel “21 Mart kuzey yarım kürede ilkbaharın, güney yarım kürede ise sonbaharın başlangıç günüdür. Dünyadaki ormansızlaşma sorununa dikkat çekmek için 1975 yılından beri önemli gün olarak kutlanıyor. Aslında bizim atalarımızdan gelen Nevruz geleneği de baharın müjdelenmesinden başka bir şey değildir. Fidan dağıtımlarımızın ardından önümüzdeki günlerde ise toplumun her kesimi ile birlikte fidan dikim etkinliklerimiz devam edecek” dedi.

Temel, uygun yeri olan herkesin bu ilkbahar fidan dikmesini isteyerek, “Ücretsiz fidanların dışında fidan almak isteyen vatandaşlar ise Eskişehir ve Afyonkarahisar illerindeki Orman Fidanlıklarına müracaat edebilirler” diye belirtti.