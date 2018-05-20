Hayfa'da gözaltına alınan İsrail vatandaşı Filistinlilere destek gösterisi

KUDÜS (AA) - İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bir araya gelen göstericiler, Gazze katliamını protesto amacıyla dün yapılan gösteride gözaltına alınan İsrail vatandaşı 21 Filistinlinin serbest bırakılmasını istedi.
Hayfa’da polis merkezinin önünde toplanan göstericiler, dün kentte İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamı protesto amacıyla düzenlenen gösteride gözaltına alınan Filistinlilerle dayanışma gösterdi.
Göstericiler, Filistinlilerin serbest bırakılmasını ve gösterilerilere müdahale eden İsrail polisinin hesap vermesini istedi.
İsrail polisi, ülkenin kuzeyindeki Hayfa kentinde dün, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamı protesto amacıyla İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından düzenlenen gösteriye katılan 21 kişiyi gözaltına almıştı.
İsrail askerlerinin, pazartesi günü ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit olmuş, 3 binden fazla kişi yaralanmıştı.
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