HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Hayfa'da gözaltına alınan İsrail vatandaşı Filistinlilere destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 00:47 | Son Güncelleme

İsrail polisinin, dün Hayfa'da gözaltına aldığı İsrail vatandaşı 21 Filistinli için kentte dayanışma gösterisi düzenlendi

KUDÜS (AA) - İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bir araya gelen göstericiler, Gazze katliamını protesto amacıyla dün yapılan gösteride gözaltına alınan İsrail vatandaşı 21 Filistinlinin serbest bırakılmasını istedi.

Hayfa’da polis merkezinin önünde toplanan göstericiler, dün kentte İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamı protesto amacıyla düzenlenen gösteride gözaltına alınan Filistinlilerle dayanışma gösterdi.

Göstericiler, Filistinlilerin serbest bırakılmasını ve gösterilerilere müdahale eden İsrail polisinin hesap vermesini istedi.

İsrail polisi, ülkenin kuzeyindeki Hayfa kentinde dün, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamı protesto amacıyla İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından düzenlenen gösteriye katılan 21 kişiyi gözaltına almıştı.

İsrail askerlerinin, pazartesi günü ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit olmuş, 3 binden fazla kişi yaralanmıştı.

PARTNERUzmanı cevapladı! Çağatay Ulusoy hapis yatacak mı? Uzmanı cevapladı! Çağatay Ulusoy hapis yatacak mı?
Kars'ta, İYİ Partililerden 'Fener Alayı'Kars'ta, İYİ Partililerden 'Fener Alayı'
Taksim Meydanı'nda şampiyonluk kutlamasıTaksim Meydanı'nda şampiyonluk kutlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gösteri Hayfa

En Çok Okunan Haberler

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Şehir kabustan uyandı!

Şehir kabustan uyandı!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İskenderun'daki şampiyonluk kutlamasında korku dolu anlar

İskenderun'daki şampiyonluk kutlamasında korku dolu anlar

Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmi Cannes Film Festivali'nden ödülsüz döndü

Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmi Cannes Film Festivali'nden ödülsüz döndü

Prof Dr. Toker Dereli, lise arkadaşı Kadir Mısıroğlu'nu anlattı: Bir yılda fikirleri değişti

Prof Dr. Toker Dereli, lise arkadaşı Kadir Mısıroğlu'nu anlattı: Bir yılda fikirleri değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Beykoz'da dehşet saçan otopark değnekçisi yakalandı

Beykoz'da dehşet saçan otopark değnekçisi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.