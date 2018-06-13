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Hayırsever iş adamları 200 dar gelirlinin bakkal borcunu ödedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 12:31 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir grup hayırsever iş adamı, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi 2 bakkal ve 1 ekmek fırınında 200 vatandaşın veresiye defterine yazdırdığı toplam 15 bin liralık borcunu ödedi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde hayırsever iş adamları 2 bakkal ve 1 ekmek fırınında vatandaşın veresiye defterine yazdırdığı borçlarını ödedi.

Şırnak'ta Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğine (MÜSİAD) üye bir grup hayırsever iş adamı birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi ramazan ayında bakkal ve fırından veresiye ile ekmek, gıda malzemesi alan dar gelirlilerin borcunu ödemek için harekete geçti.

Cumhuriyet ve Şehit Harunboy mahallelerinde 2 bakkal ve 1 ekmek fırınına giren MÜSİAD Şırnak Temsilcisi Yusuf Bilin ve beraberindeki iş adamları, borç defterlerini inceledi. İş adamları 200 kişinin 15 bin lira değerindeki tüm borçlarını nakit ödeyerek, hesabı kapattı.

Bakkalı işleten Meryem Geçgel, Kürtçe yaptığı açıklamada, yardım karşısında hayır duası ettiklerini belirtti.

Yardıma tanıklık eden vatandaşlardan Veysi Ökmen, yapılan iyiliğin iki tarafı da sevindirdiğini dile getirerek, "Allah razı olsun. Esnaf borcunu alamayacak durumdaydı, o rahatladı, çok fakir olanlar da borcunu ödemeyecek durumdaydı, onlar bu bayramda rahatladılar." dedi.

Ökmen, vatandaşın bakkala ve fırına geldiğinde borcunun silindiğini görmenin mutluluğunu yaşayacağını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
MÜSİAD Silopi

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