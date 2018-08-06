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Hayırsever işadamı Öztüre son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 21:16 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bergama ilçesinde, 88 yaşında yaşamını yitiren, Öztüre Holding Onursal Başkanı Mithat Öztüre, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cevdet ŞEN / BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesinde, 88 yaşında yaşamını yitiren, Öztüre Holding Onursal Başkanı Mithat Öztüre, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve 4 çocuk babası hayırsever işadamı Mithat Öztüre, geçen 3 Ağustos'ta, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle evinde rahatsızlandı. Öztüre, bunun üzerine yaptığı bağışlar nedeniyle bir süre önce eşiyle birlikte isminin verildiği Bergama Necla- Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Öztüre, bugün saat 03.30 sıralarında, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ölümü, yakınları, sevenleri ve hastane çalışanlarını yasa boğdu.

Öztüre için bugün öğlende hastane bahçesinde tören düzenlendi. Duygu dolu anların yaşandığı törenin ardından Öztüre'nin cenazesi, Turabey Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilip, helallik alındı. Ardından cenaze ikindide Bergama Yeni Cami'ye götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine İzmir Valisi Erol Ayyıldız, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Bergama Kaymakamı Osman Nuri Canatan, Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, CHP'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, Hürriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Deniz Sipahi, Devlet Bakanı eski bakanlarından Rıfat Serdaroğlu, siyasi partilerin ve sivil tolum kuruluşlarının temsilcileri, Öztüre'nin yakınları ve şirketlerin çalışanları katıldı. Kılınan namazın ardından hayırsever Öztüre'nin cenazesi, Bergama Şehir Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Mithat Öztüre, 2012 yılında ilk olarak Bergama Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi'nin ek poliniklik binasının inşaatını üstlenmiş, ardından sırasıyla Manyetik Rezonans (MR), acil servis ek binaları, fizik tedavi merkezi, kreş yaptırılması için toplam 15 milyon liralık bağışta bulunmuştu. Öztüre, Kınık Belediye Başkanlığı'na da geçen yıl yatalak hastaların daha konforlu nakli için ambulans bağışında bulunmuştu.

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