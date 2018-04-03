Hayrabolu’da TETUS törenle açıldı

Ulaşım alanında yapılan yatırımlarla Tekirdağlı vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Hayrabolu ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Sistemi (TETUS) açılışını törenle gerçekleştirdi.

Açılış törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, Başkan Danışmanları Şeref Çetin, Neşat Erdoğan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz, Ulaşım Dairesi Başkanı Erdin Eral ve Hayrabolu’da görev yapan şoför esnafı katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Erdin Eral “Yeni sistemle Hayrabolulu vatandaşlarımıza daha kaliteli ve modern hizmet sunacağız. Yeni sistemimizin hem şoför esnafına, hem de Hayrabolulu vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Amacımız sizlere en iyi şekilde hizmet edebilmektir”

Hayrabolululara kaliteli hizmet vermek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, “İlçemizi hem belediyecilik anlamında, hem ilçe belediyesiyle, hem büyükşehir belediyesiyle entegre bir şekilde daha ileri seviyelere götürmekti amacımız. İşte bu hizmetlerden bir tanesi olan TETUS sistemiyle beraber hem halkımız daha konforlu yolculuklar yapacak, hem engelli vatandaşlarımız ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için iyi bir sistem olacak. 5 yıl için verdiğimiz sözlerin yüzde 80-85’ini tutmuş bulunuyoruz. İnşallah beşinci yılın sonunda en azından yüzde 90’lar seviyesine geleceğiz. Amacımız, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak’la beraber, meclis üyelerimizle, belediye başkanlarımızla sizlere en iyi şekilde hizmet edebilmektir” dedi.