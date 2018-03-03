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Hayranları Müslüm Gürses'i unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 16:45 | Son Güncelleme

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Müslüm Gürses, vefatının 5. yılında kendi adını taşıyan müzede anıldı

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Müslüm Gürses'i sevenleri, vefatının 5. yılında, sanatçının kendi adını taşıyan müzeyi ziyaret ederek andı.

Müze sorumlusu Zeynep Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslüm Gürses hayranlarının her yıl olduğu gibi, bu yıl da müzeye yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Müslüm Gürses, Şanlıurfa'nın yetiştirdiği çok önemli bir isim. Hayranları müzeyi gezerek ona dua ederler. Müzemizde, kullandığı bir çok özel eşyası sergileniyor. Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, iki yıl önce müzemizi ziyaret etmişti. Sağlık sorunları ve yaşlı olması nedeniyle sürekli gelemiyor ama telefonla arayıp bizden müze ile ilgili bilgileri alıyor." diye konuştu.

Vatandaşlardan Mehmet Bağış da Müslüm Gürses'in, Şanlıurfalı olmasından gurur duyduğunu ifade ederek, sanatçının 7'den 77'ye herkes tarafından sevildiğini söyledi.

Şanlıurfa halkını müzeye davet eden Bağış, Gürses'in, gönüllerde yaşadığını vurgulayarak, "Allah mekanını cennet eylesin." dedi.

Tayfun Balıkçı ise Gürses'in, Türkiye'de çok sevilen bir sanatçı olduğunu belirterek, "Biz onun müziklerini dinleyerek büyüdük." diye konuştu.

Gerçek adı Müslüm Akbaş olan 1953 Şanlıurfa doğumlu sanatçı, 3 Mart 2013'te, 60 yaşındayken hayatını kaybetti. Sanatçının anısını yaşatmak için 1 Ekim 2013'te, memleketinde Şanlıurfa'da Müslüm Gürses Müzik ve Sanat Müzesi açıldı.

Müzede sanatçının kariyeri boyunca giydiği sahne kıyafetlerinin yanı sıra müzik aletleri, plak, kaset ve fotoğrafları ile bal mumundan yapılmış heykeli bulunuyor. Halk arasında "Müslüm Baba" olarak anılan Gürses'in hayranları, onun seslendirdiği şarkılar eşliğinde müzeyi gezmenin keyfini yaşıyor.

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