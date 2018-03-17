Hayrat İnsani Yardım Derneğinden İdlib'e yardım

Hayrat İnsani Yardım Derneğince İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine 3 tır yardım malzemesi ulaştırıldı.
Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hayrat İnsani Yardım Derneği Başkanı Hakkı Aygün ve beraberindeki ekip, yardım faaliyetlerini yerinde incelemek ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Suriye'ye gitti.
Kahramanmaraş'tan gönderilen 3 tır insani yardım malzemesini İdlib merkez ve kırsalındaki halka ulaştıran ekip, Hz. Aişe Çadır Kenti'nde yüzlerce çocuğa gıda ve giyecek dağıttı.
İdlib merkezde günde bin 700 ailenin sofrasına ekmek ulaştıran fırın ziyaret edilirken, çadır kentlerdeki okullara da yardım götürülerek, ihtiyaçlar yerinde tespit edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aygün, kış şartlarından dolayı çadırların eskidiğini ve insanların giyecek eşya bulamadıklarını belirtti.
Suriye'de iç savaşın başladığı günden beri 40 ofis ve 200 gönüllüyle Suriye'ye umut olmaya devam ettiklerini aktaran Aygün, şu bilgileri verdi:
"Bin 400'ü aşkın yardım tırı ulaştırdık bugüne kadar. Yaklaşık 10 bin kişiye her gün ekmek dağıtıyoruz. Yetim eğitim merkezimizde onlarca yetimin bakımını üstlenmiş vaziyetteyiz. İdlib'in merkezinde bulunan 7 adet mağazamızda yetim ve ailelerine ücretsiz giyecek yardımı yapılıyor. Fakat burada ihtiyaç bitmiyor. İhtiyaç süreklilik arz ediyor. Daha çok yardımla kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz."
İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi
TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı
Reza Zarrab cinsel taciz iddialarına yanıt verdi
Arıza yapan telesiyej yolcuları fırlattı: 10 yaralı
Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu
E-5'te büyük şok! Alev alev yandı
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı
MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!
80'li yılların milyarderi şimdi köy hayatı yaşıyor
Yılın en iyileri açıklandı! İşte kazanan