HABER

Hayrat İnsani Yardım Derneğinden İdlib'e yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 12:02 | Son Güncelleme

Hayrat İnsani Yardım Derneğince İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine 3 tır yardım malzemesi dağıtıldı

Hayrat İnsani Yardım Derneğince İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine 3 tır yardım malzemesi ulaştırıldı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hayrat İnsani Yardım Derneği Başkanı Hakkı Aygün ve beraberindeki ekip, yardım faaliyetlerini yerinde incelemek ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Suriye'ye gitti.

Kahramanmaraş'tan gönderilen 3 tır insani yardım malzemesini İdlib merkez ve kırsalındaki halka ulaştıran ekip, Hz. Aişe Çadır Kenti'nde yüzlerce çocuğa gıda ve giyecek dağıttı.

İdlib merkezde günde bin 700 ailenin sofrasına ekmek ulaştıran fırın ziyaret edilirken, çadır kentlerdeki okullara da yardım götürülerek, ihtiyaçlar yerinde tespit edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aygün, kış şartlarından dolayı çadırların eskidiğini ve insanların giyecek eşya bulamadıklarını belirtti.

Suriye'de iç savaşın başladığı günden beri 40 ofis ve 200 gönüllüyle Suriye'ye umut olmaya devam ettiklerini aktaran Aygün, şu bilgileri verdi:

"Bin 400'ü aşkın yardım tırı ulaştırdık bugüne kadar. Yaklaşık 10 bin kişiye her gün ekmek dağıtıyoruz. Yetim eğitim merkezimizde onlarca yetimin bakımını üstlenmiş vaziyetteyiz. İdlib'in merkezinde bulunan 7 adet mağazamızda yetim ve ailelerine ücretsiz giyecek yardımı yapılıyor. Fakat burada ihtiyaç bitmiyor. İhtiyaç süreklilik arz ediyor. Daha çok yardımla kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz."

Afrin'de sona doğruAfrin'de sona doğru
Şişme bebeklere savaş açtılarŞişme bebeklere savaş açtılar
Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecekErdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hayrat İnsanı Yardım Derneği

En Çok Okunan Haberler

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

Diğer Haberler
Tıp Bayramı'nda hasta gibi randevu alıp doktoru gasp ettiler!

Tıp Bayramı'nda hasta gibi randevu alıp doktoru gasp ettiler!

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölüler var

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölüler var

Lise öğrencisini eve kapatıp kabusu yaşattı

Lise öğrencisini eve kapatıp kabusu yaşattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı

Elinde bıçakla koşarken bir anda yere yığıldı!

Elinde bıçakla koşarken bir anda yere yığıldı!

Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.