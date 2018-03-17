Hayrat İnsani Yardım Derneğinden İdlib'e yardım

Hayrat İnsani Yardım Derneğince İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine 3 tır yardım malzemesi ulaştırıldı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hayrat İnsani Yardım Derneği Başkanı Hakkı Aygün ve beraberindeki ekip, yardım faaliyetlerini yerinde incelemek ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Suriye'ye gitti.

Kahramanmaraş'tan gönderilen 3 tır insani yardım malzemesini İdlib merkez ve kırsalındaki halka ulaştıran ekip, Hz. Aişe Çadır Kenti'nde yüzlerce çocuğa gıda ve giyecek dağıttı.

İdlib merkezde günde bin 700 ailenin sofrasına ekmek ulaştıran fırın ziyaret edilirken, çadır kentlerdeki okullara da yardım götürülerek, ihtiyaçlar yerinde tespit edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aygün, kış şartlarından dolayı çadırların eskidiğini ve insanların giyecek eşya bulamadıklarını belirtti.

Suriye'de iç savaşın başladığı günden beri 40 ofis ve 200 gönüllüyle Suriye'ye umut olmaya devam ettiklerini aktaran Aygün, şu bilgileri verdi:

"Bin 400'ü aşkın yardım tırı ulaştırdık bugüne kadar. Yaklaşık 10 bin kişiye her gün ekmek dağıtıyoruz. Yetim eğitim merkezimizde onlarca yetimin bakımını üstlenmiş vaziyetteyiz. İdlib'in merkezinde bulunan 7 adet mağazamızda yetim ve ailelerine ücretsiz giyecek yardımı yapılıyor. Fakat burada ihtiyaç bitmiyor. İhtiyaç süreklilik arz ediyor. Daha çok yardımla kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz."