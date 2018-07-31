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Hayrat'tan "İyilik Kurbanla Yayılsın" kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 18:48 | Son Güncelleme

Hayrat İnsani Yardım Derneği "İyilik Kurbanla Yayılsın" kampanyasıyla kurban bayramında yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 46 ülkede faaliyet gösterecek olan Hayrat İnsani Yardım Derneği, "İyilik Kurbanla Yayılsın" kampanyasıyla hayırseverlerin kurbanlarını mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Başkanı Hakkı Aygün, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl yurt içinde ve yurt dışında düzenledikleri kurban faaliyetleri çerçevesinde 927 bin ihtiyaç sahibine ulaşan derneğin bu yıl da milyonlara ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

Aygün açıklamasında, derneğin yardım faaliyetlerine değinerek, "Hayallerin, umudun ve beklentinin ülkesi olmak kolay değildir. Bizim için kurban bayramı bir et dağıtımının da ötesinde olup, milli ve manevi değerlerimizin yanı sıra, bayrağımız altında yaşayan nadide insanların taşıdığı tüm güzel duyguları diğer milletlere ulaştırmanın adıdır." ifadelerini kullandı.

"İyilik Kurbanla Yayılsın" kampanyası çerçevesinde belirlenen hisse bedelleri hakkında da bilgi veren Aygün, yurt dışı kurban bedelinin 600 TL, Suriye için 700 TL, yurt içi kurban bedelinin ise 800 TL olduğunu bildirerek hayırseverlerin, derneğin web sitesi üzerinden kurban bağışlarını yapabileceğini kaydetti.

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Hayrat Vakfı

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