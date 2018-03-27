Adana’da merkez Çukurova ilçesi Söğütlü mevkisinde inşasına başlanan Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’nda 43 dönümlük ilk etap tamamlandı.
2 bin köpeğin barınacağı ilk etap tesislerde ziyaretçi salonu, kafeterya, sahiplendirme alanı, klinik, ameliyathane, aşılama ve kısırlaştırma ünitesi, mutfak ve soğuk hava deposu yer aldı. Köpeklerin barındığı bölümle bağlantılı 35 dönüm arazide doğal yaşam alanı oluşturuldu.
Barınakta incelemelerde bulunan Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık, “Türkiye’nin her yerindeki bakımevlerinin Adana’daki gibi şefkat merkezi olması gerekiyor. Sahipsiz hayvanların korunması konusunda önemli mesafeler kat eden Adana, Başkanımız Hüseyin Sözlü’nün göreve gelmesiyle birlikte Türkiye’de bir numara oldu. Kısırlaştırma, tedavi ve mağdur hayvanlar için oluşturulan şefkat merkezimiz hayırlı olsun" dedi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı projesinin ikinci etabında 39 dönüm alanda kedi barınağı inşa edilecek. 500 kedinin koruma altına alınacağı bu bölümde 3 adet büyük kedi evi, klinik, ameliyathane, aşılama ve kısırlaştırma ünitesi konumlandırılacak.
Kedi barınağının hemen yanında at ve eşekler için ayrı ayrı haralar yapılacak. 100 at-eşeğin barınacağı alanda iki adet de padok hazırlanacak. Bu padoklarda engelliler için atlı terapi faaliyetleri gerçekleştirilecek.
Hatay'dan kahreden şehit haberi!
Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!
Son dakika! Rusya'dan ABD'ye çok sert sözler
15 yaşındaki kıza iftiradan gözaltı! Gerçek çok farklı çıktı
Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!
Facebook'a şok üstüne şok! Düşüş devam ediyor
Sivas'ta kadın sürücü şaşırttı! Aracını yol ortasına park etti
Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü
YouTube müzik dinleyenleri 'bunaltacak'
İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner
MEB'den milyonları ilgilendiren açıklama! Liselere kayıtlar nasıl olacak?
Canlı yayında göğüslerine bakmamak için kendileriyle mücadele ettiler!
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum