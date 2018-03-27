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Hayvan Barınağı’nda 43 dönümlük ilk etap tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 13:07 | Son Güncelleme

Adana’da merkez Çukurova ilçesi Söğütlü mevkisinde inşasına başlanan Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’nda 43 dönümlük ilk etap tamamlandı.2 bin köpeğin barınacağı ilk etap tesislerde ziyaretçi salonu, kafeterya, sahiplendirme alanı, klinik, ameliyathane, aşılama ve kısırlaştırma ünitesi, mutfak ve soğuk hava deposu yer aldı.

Hayvan Barınağı’nda 43 dönümlük ilk etap tamamlandı

Adana’da merkez Çukurova ilçesi Söğütlü mevkisinde inşasına başlanan Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’nda 43 dönümlük ilk etap tamamlandı.
2 bin köpeğin barınacağı ilk etap tesislerde ziyaretçi salonu, kafeterya, sahiplendirme alanı, klinik, ameliyathane, aşılama ve kısırlaştırma ünitesi, mutfak ve soğuk hava deposu yer aldı. Köpeklerin barındığı bölümle bağlantılı 35 dönüm arazide doğal yaşam alanı oluşturuldu.
Barınakta incelemelerde bulunan Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık, “Türkiye’nin her yerindeki bakımevlerinin Adana’daki gibi şefkat merkezi olması gerekiyor. Sahipsiz hayvanların korunması konusunda önemli mesafeler kat eden Adana, Başkanımız Hüseyin Sözlü’nün göreve gelmesiyle birlikte Türkiye’de bir numara oldu. Kısırlaştırma, tedavi ve mağdur hayvanlar için oluşturulan şefkat merkezimiz hayırlı olsun" dedi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı projesinin ikinci etabında 39 dönüm alanda kedi barınağı inşa edilecek. 500 kedinin koruma altına alınacağı bu bölümde 3 adet büyük kedi evi, klinik, ameliyathane, aşılama ve kısırlaştırma ünitesi konumlandırılacak.
Kedi barınağının hemen yanında at ve eşekler için ayrı ayrı haralar yapılacak. 100 at-eşeğin barınacağı alanda iki adet de padok hazırlanacak. Bu padoklarda engelliler için atlı terapi faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Hayvan Barınağı’nda 43 dönümlük ilk etap tamamlandı

Hayvan Barınağı’nda 43 dönümlük ilk etap tamamlandı

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