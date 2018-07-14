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Hayvan barınağında kahreden görüntü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 13:25 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvan barınağında çekilen görüntüler görenlerin yüreklerini sızlatırken, ölü bir yavru köpeğin üzerinde oluşan sinek öbekleri sorumsuzluğu gözler önüne serdi. Çekilen görüntülere ise hayvan severler büyük tepki gösterdi.

Kentte hayvan sahiplenmek için Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvan barınağına giden M.A., isimli şahıs barınaktaki görüntülerden rahatsız olunca durumu sosyal medyadan duyurdu. Cep telefonu ile barınağı görüntüleyen M.A.’nın çektiği görüntüler kısa zamanda çok sayıda kişi tarafından izlenirken, olaya hayvan severler başta olmak üzere vatandaşlar tepki gösterdi. Görenlerin yüreklerini sızlatan görüntülerde barınaktaki odalardan birinde yavru bir köpeğin öldüğü ve hayatta olan diğer yavru köpeklerin onun başında durdukları görülüyor.

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Sinekler öbek öbek doldurduğu oda da, ölü köpek leşinin üzerinde de sineklerin biriktiği gözleniyor. Görüntüleri çeken M.A., isimli şahıs ise kayıt esnasında, “Burası Denizli Hayvan barınağı, pisliğe bakın. Burada bir köpek ölmüş belki kaç gün olmuş öleli. Yazık günah bu hayvanlara. Sinekleri görüyorsunuz” diyerek tepki gösteriyor. M.A.’nin görüntüleri sosyal medya hesabına yüklemesinin ardından hayvan severler duruma tepki gösterirken, sorumluların bulunmasını istedi.

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Denizli Hayvan Dostları Derneği Başkanı Temime Kumova, sosyal medyadan yayılan görüntünün ilk olmadığını ve söz konusu barınakla ilgili bu tür görüntülerin defalarca yayınlandığını öne sürdü. Görüntülerin ne ilk ne de son olacağını belirterek duruma tepki gösteren Kumova, “Belediye Başkanı Osman Zolan’ da burayı defalarca ziyaret etti ve sözler verildi ama sözler yapılmadı. Hiç biz zamanda yapılmıyor. 5199 sayılı kanuna göre sokaklarda yaşayan hayvanların aşılanıp ve küpelenip tekrar yerine bırakılması gerekiyor. Ama bizim belediyemize bu hayvanları alıyor buraya, dağ köylerine, çöp tepesi gibi yerlere bırakıyor. Bu havyaların burada güneşin altında ve sıcakta yaşama imkanı yok. Yasayı da geçiyorum Denizli halkının vicdanına, belediyenin vicdanına bırakıyorum artık yeter. Burada karantina bölümü yok hayvanları gelişi güzel bırakıyorlar, aşıma ve ilaç tedavisi yok. Hayvanların bir çoğu uyuzlu bir çoğu barınak hastalığına yakalanmışlar yani bu hayvanların burada yaşama imkanları yok. Bu manzaralar defalarca yaşandı burası hiçbir zaman düzelmedi” diye konuştu.
Öte yandan, barınak yetkilileri, yavru köpeğin neden öldüğü konusunda bir bilgilerinin olmadığını ve ölüm olayının ardından hayvan leşinin kısa sürede bulunduğu odadan alındığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Hayvan Barınağı köpek Denizli

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