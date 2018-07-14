Hayvan barınağında kahreden görüntü!

Kentte hayvan sahiplenmek için Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvan barınağına giden M.A., isimli şahıs barınaktaki görüntülerden rahatsız olunca durumu sosyal medyadan duyurdu. Cep telefonu ile barınağı görüntüleyen M.A.’nın çektiği görüntüler kısa zamanda çok sayıda kişi tarafından izlenirken, olaya hayvan severler başta olmak üzere vatandaşlar tepki gösterdi. Görenlerin yüreklerini sızlatan görüntülerde barınaktaki odalardan birinde yavru bir köpeğin öldüğü ve hayatta olan diğer yavru köpeklerin onun başında durdukları görülüyor.

Sinekler öbek öbek doldurduğu oda da, ölü köpek leşinin üzerinde de sineklerin biriktiği gözleniyor. Görüntüleri çeken M.A., isimli şahıs ise kayıt esnasında, “Burası Denizli Hayvan barınağı, pisliğe bakın. Burada bir köpek ölmüş belki kaç gün olmuş öleli. Yazık günah bu hayvanlara. Sinekleri görüyorsunuz” diyerek tepki gösteriyor. M.A.’nin görüntüleri sosyal medya hesabına yüklemesinin ardından hayvan severler duruma tepki gösterirken, sorumluların bulunmasını istedi.