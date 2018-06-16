"Hayvan Hakları Yasa Tasarısı 10,5 yıl hapis cezası getiriyor"

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hayvan Hakları Yasa Tasarısına ilişkin, "İnşallah Meclisimiz açıldıktan sonra tasarının kanunlaşması için de gerekeni yapacağız. Yasa tasarısı 10,5 yıla kadar hapis cezası getiriyor. Sokak hayvanları sahipli ya da sahipsiz kavramı olmaksızın hayvanlara şiddet uygulayanlara karşı her türlü cezanın olacağı bir kanun tasarısı." dedi.

Bakan Kaya çocuklarla birlikte, Kağıthane Belediyesi Geçici Hayvan Barındırma Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Çocuklarla birlikte kedi evlerini ve köpek barınaklarını gezen Kaya, çocuklara hayvan sevgisi konusunda tavsiyelerde bulundu.

Burada Sakarya'da patileri kesilen yavru köpekle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Kaya, görüntülerin vicdanları yaralayan vahşice bir görüntü olduğunu belirtti.

Yaratılmış her canlıya emanet gözüyle bakan medeniyetin mensupları olduklarını aktaran Kaya, her canlı için yapılmış bu tür davranışların kesinlikle cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.